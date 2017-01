Musto: "Hoy elijo quedarme para tratar empezar esta nueva etapa"

No se formó en las inferiores. Tampoco es un fanático como muchos de los que hay en el plantel canalla. Pero Damián Musto aprendió a querer y a respetar a Central como pocos foráneos lo hicieron. El volante confesó sin dramatizar que hace poquito desechó una nueva oferta de Europa. El motivo ante semejante tentación de progresar a su edad desde lo deportivo y económico es sencillo. "Porque hoy elijo yo quedarme acá", sintetizó el casildense con total naturalidad y convencimiento mientras se pone a punto en la pretemporada para encarar la otra mitad del torneo largo. "Hasta junio, por lo menos, me quedo", destacó el aguerrido mediocampista y símbolo auriazul de la actualidad.

"No me había pasado nunca de tener dos propuestas importantes en poco tiempo. Por ahí lo que había sucedido hace seis meses es que me había entusiasmado más (cuando surgió la oferta de Alavés). Por eso tal vez expresé lo que creía y sentía en ese instante", remarcó Musto.

Y acotó: "aunque por diferentes cuestiones terminé acá, en realidad seguí en el club. Pero hoy elijo yo quedarme para tratar empezar esta nueva etapa, donde también habrá muchos chicos. Y será importante marcarles el camino de cómo se vienen haciendo las cosas para no abandonarlos sobre todas las cosas".

La frontalidad y espontaneidad de Musto genera un plus a la hora de tenerlo frente a frente. Porque no apela jamás al doble discurso. Tampoco le interesa quedar bien con alguien en particular. "Es un momento de quiebre y hay que apuntalar a los más jóvenes", resaltó el volante una y otra vez sin dudar.

"Es un momento donde se requiere la presencia ante un nuevo comienzo. Y uno quiera estar, es así", enfatizó el casildense tras afirmar que "estaba al tanto de que Central había recibido la oferta de España". El experimentado futbolista dejó en claro además que "sinceramente tengo ganas de estar acá, por lo menos hasta mitad de año seguro".

A la hora de hacer eje en lo que vendrá, ya que Central reunió apenas 15 puntos en 14 presentaciones bajo el mando del Chacho Coudet, el volante fue claro. "Es un momento donde hay que ir poniendo el máximo día a días e ir sabiendo que ahora los objetivos son distintos a lo que veníamos acostumbrados. Pero la idea es que Central vuelva a ser protagonista y a estar ahí arriba. Por eso vamos a poner el máximo para aportar lo que cada uno debe", manifestó el casildense.

También hizo una breve referencia a las ausencias de Lo Celso y la casi salida de Montoya el día después de la derrota ante Patronato. "Se hizo un partido bastante correcto. Tuvimos la mala fortuna en uno de los goles, y se fue un jugador determinante como Giovani. Pero tenemos jugadores y es parte de este proceso que arranca de nuevo", sostuvo con determinación.

En cuanto a las diferencias que percibe entre lo que proponía el Chacho y lo que intenta plasmar Montero ahora, el volante dijo: "Cada entrenador tiene su sello. Pero los dos son de la idea de querer ser protagonistas y de pelear todo lo que juegan. Hoy somos conscientes de que estamos lejos en el torneo, pero vamos a tratar de ganar todos los partidos".

"Tenemos que volver a generar esa mentalidad ganadora en el torneo, que no se nos venía dando porque nos descuidamos un poquito con el tema de la Copa (Argentina). Pero tanto el Chacho como Paolo fueron jugadores ganadores, y ahora como técnico nos transmiten esa mentalidad. Es lógico que pueda haber algunas diferencias en cuanto a los dibujos tácticos, pero la idea será siempre la misma, y es la de ser protagonistas", respondió un seguro Musto.

Luego destacó con cierta lógica que no mira el futuro ni la chance de entrar a una copa internacional por la sencilla razón que ocupan un bajo lugar en la tabla. "Por la posición en la que estamos hoy en día tendremos que ir partido a partido. Apuntaremos a ganar el primero así nos acostrumbramos a eso, a ganar y a sumar. Después, cuando falten cuatro o cinco fechas, veremos para qué estamos", puntualizó antes de acotar que "hay que lograr una serie de victorias para salir del lugar en que estamos".

La realidad marca que el canalla no jugará por nada importante durante este semestre. Y así lo entiende Musto. "Sí, será raro. Será distinto pero intentaremos ir sumando partido a partido. Será un semestre como nuevo para nosotros, aunque buscaremos sacarle el provecho de ganar en cada semana. No sera un semestre duro. pero sí raro", deslizó.