Murió un joven que había chocado contra Lorenzetti

Un joven de 25 años que el 13 de noviembre pasado resultó herido en un choque de tránsito con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, murió ayer en la ciudad de Rafaela, donde permanecía internado a raíz de lesiones en el cráneo.

Voceros policiales identificaron a la víctima como Alejandro Buffet, quien tras el accidente fue sometido a una cirugía cerebral por las lesiones recibidas en el accidente.

El choque ocurrió en la esquina de Luis Fanti e Ituzaingó de Rafaela, cuando un Renault Fluence que conducía Lorenzetti chocó con una motocicleta en la que se desplazaban Buffet y un joven de 22 años identificado como Marcelo Zanabria.

Al día siguiente del siniestro, el fiscal Carlos Vottero había precisado que a Buffet "se le ha efectuado una cirugía cerebral con asistencia respiratoria y con riesgo de vida" y que permanecía internado en el sanatorio Nosti, de Rafaela.

Buffet sufrió un traumatismo craneoencefálico severo del que no logró recuperarse.

En tanto, Zanabria sufrió una herida cortante en el pie derecho y una luxo fractura de cadera derecha, pero sin riesgo de muerte.

Pocas horas después del accidente, Lorenzetti manifestó estar muy apenado. "Estoy muy mal. Apenado por lo que viví. Venía conduciendo muy despacio cuando me chocaron dos chicos que venían arriba de una moto y sin casco. Uno de ellos voló como 30 metros y su cabeza dio contra el suelo. Acá no importan los daños materiales, lo que interesa son las vidas humanas. Estoy a disposición de las familias de estos jóvenes", declaró.

"La verdad no importan los daños materiales y yo, por suerte me salvé; lo que importa ahora es la salud de estos dos jóvenes, a quienes ofrecí hacerme cargo de los gastos. No es la parte legal sino la humana la que importa".

Lorenzetti remarcó que venía circulando a unos 10 kilómetros por hora en el momento del choque. "No tenemos hipótesis de lo que pasó: se ve que perdieron el control, pegaron contra el auto y volaron por el aire", indicó.

El juez dijo que, tras el accidente, se comunicó con la ambulancia. "Llamé al director del hospital y cuando vimos la gravedad le dije «hay que llevarlos al mejor sanatorio de Rafaela». Es grave la situación porque uno de ellos pegó con la cabeza a 30 metros del accidente, voló por el aire; no soy médico pero el golpe le ha hecho un daño cerebral", recordó.

Dijo que "si hubiera chocado en la puerta me mata". La moto impactó sobre el guardabarros delantero del lado del conductor.

Días más tarde Lorenzetti tuvo otro gran susto cuando uno de sus hijos y otros cuatro hombres sufrieron lesiones leves tras volcar el automóvil en el que viajaban a Santa Fe.

El siniestro vial se produjo el sábado 3 cuando el vehículo se desplazó hacia la banquina y dio un vuelco completo.

Pablo Lorenzetti, de 32 años, y cuatro amigos, todos de la ciudad de Rafaela, sufrieron golpes, cortes y contusiones en el accidente ocurrido la altura de la localidad de Monje en la autopista Rosario-Santa Fe.