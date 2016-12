Montoya, en la edad justa para irse

El volante piensa que es un buen momento para una transferencia pero lo vive tranquilo

Walter Montoya está de vacaciones en Machagai, de donde tal vez "vuelva con unos kilitos de más", según dijo anoche en el programa Fox Sports Radio. Fue a visitar a sus padres, aprovechó para "comer asados con los amigos" y ante el llamado hizo una evaluación de la decisión que tomó a mitad de año de quedarse en Central, como así también el futuro que probablemente lo vea lejos de Arroyito. En ese sentido, el chaqueño cree que está "en la edad justa" para una transferencia, aunque tampoco se desespera y escuchará las ofertas que le haga llegar su representante, Daniel Luzzi, el mismo que acerca a Paolo Montero a la dirección técnica canalla.

"Tengo 23 años, es un lindo momento el que estoy pasando y no sé si tendré otro como este", relató Montoya. En medio de la entrevista le preguntaron si en realidad a mitad de temporada no era también la ocasión justa para emigrar, pero ahí el volante fue claro en su respuesta. "Me la jugué en quedarme en Central y me salió bien. Quise tener la posibilidad de pelear un campeonato y aunque no se pudo dar, en lo personal tuve un gran semestre".

Pero ahora, Montoya considera que tiene "la edad justa", aunque remarca también que "no me quiero hacer la cabeza porque mi trabajo está en Central. Tengo contrato hasta 2019 y por eso tomo todo esto con tranquilidad".

Es más, el volante más buscado del fútbol argentino se desenchufó luego de la final de la Copa Argentina en su pueblo chaqueño y aseguró: "No estoy tan al tanto de lo que se habla".

Montoya indicó que "con mi representante hablé poco y nada, aunque me dijo que había algo para mí. El me dijo que me venga acá y que disfrute las vacaciones y eso estoy haciendo".

Después de las partidas de Franco Cervi a mitad de año y Giovani Lo Celso ahora, sin dudas que la joya canalla ahora es él, y en los próximos días Montoya estará en Rosario para dialogar con Luzzi y después sí irse al exterior a pasar unos días más de descanso. En el medio seguramente habrá negociaciones, aunque Central pretende que, se dé una venta o no, pueda permanecer en el club al menos hasta mediados de año, como pasó en el caso de Gio, que siguió unos meses más antes de partir a Paris Saint Germain.

La dirigencia canalla especula con que Montoya pueda ser convocado próximamente a la selección nacional, por lo cual su ya elevada cotización podría agrandarse.

En el final de la nota de ayer al medio de Buenos Aires, la pregunta pretendía hacer que Montoya se decidiera entre Boca o River como posibles destinos (la dirigencia canalla aspira a venderlo afuera y en ese sentido la selección podría potenciarlo), pero el chaqueño la pateó al ángulo: "Son dos grandes del fútbol argentino, como lo es Central".

Jonás Aguirre, con la casaca de Necaxa

Jonás Aguirre fue anunciado por Necaxa de México como nuevo refuerzo. El volante zurdo fue cedido a préstamo al club azteca. Había una promesa por parte de la dirigencia de dejarlo emigrar luego de un par de intentos fallidos. El jugador oriundo de Firmat ahora es un Rayo.