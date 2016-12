Montero seduce, pero la búsqueda continúa

Averiguaciones muchas, pero aún sin concreciones. Así está el presente de Rosario Central en cuanto a la contratación del nuevo entrenador. Los nombres más potables y con mayores chances son los que ya trascendieron, pero igualmente hay conversaciones que se iniciaron con otros técnicos, que también podrían meterse en la pelea. Más allá de eso, el técnico apuntado y que tiene mayor plafón dentro de la dirigencia canalla es Paolo Montero, quien está con contrato vigente en Colón (hasta junio de 2017). Cuestión que no es una traba menor en medio de esta ronda de negociaciones. Es más, ayer varios dirigentes del conjunto sabalero pusieron el grito en el cielo por la actitud de sus pares canallas en esto de querer justo a un técnico que tiene contrato. Pero como la idea no es encasillarse con una sola opción, ayer existió una charla con el uruguayo Gustavo Matosas y para hoy está prevista otra con Ariel Holan, quien ya estaba entre los posibles reemplazantes del Chacho. El ex DT de defensa y Justicia está deseoso de exponer su proyecto de trabajo. Hasta aquí ya se tienen referencias claras también de Eduardo Domínguez y Facundo Sava, los otros dos con los que hubo un contacto. Con este panorama queda más que claro que no hay mucha intención de mirar hacia abajo, a algún entrenador de las inferiores (Leonardo Fernández y Fernando Lanzidei serían dos candidatos).

Montero está de viaje en Italia, pero antes de irse habló con los referentes de la dirigencia de Central. Después de eso se abrió una ronda de charlas con otros candidatos, pero al parecer el discurso del ex defensor de la selección uruguaya fue el que más cautivó a los directivos.

Si bien la idea es avanzar en ese sentido, la negociación con Monterono no será sencilla. El vínculo contractual que existe con Colón será el principal escollo a sortear. Por eso nadie se atreverá a poner el pie en el acelerador antes de que Montero defina la situación que hoy lo une a Colón, o cuanto menos, entregue algún tipo de señal positiva sobre la posibilidad de lograr una salida del club de la capital santafesina.

José Vignatti, presidente de Colón, advirtió ayer que por el momento sólo se trata de "rumores" sobre el interés de Central por Montero y que le causó cierta sorpresa porque el actual cuerpo técnico sabalero ya tiene diagramada la pretemporada. "Nosotros valoramos mucho el trabajo que está haciendo Paolo en Colón y entre todos estamos trabajando muy bien", dijo. Y agregó: "Si se va Montero tendríamos un problema y esperemos no tenerlo".

Por lo pronto, Montero antes de viajar a Europa se encargó de diagramar la pretemporada con Colón, ya que parte de la misma (del 14 al 28 de enero) será en Montevideo, Uruguay. En eso se apoyan los dirigentes sabaleros para creer que nada cambiará. En Arroyito continúan las averiguaciones, pero siempre con una preferencia sobre Montero que no se expone tanto desde lo discursivo justamente por todo lo que rodea a esa hipotética salida que podría darse, pero de la que aún no existen señales concretas.

Lo que sí hubo ayer en Central fue una larga reunión con los principales dirigentes, en las que se debatió durante horas con qué material se contaba y con quién se podía hablar. Ayer mismo entraron en contacto con Matosas. La charla con el uruguayo fue por teleconferencia y, según trascendió, dejó una "buena impresión", lo mismo que ocurrió con todos los técnicos con los que se habló hasta el momento.

Matosas está hoy sin club y en su palmarés figura un título en el fútbol uruguayo (con Danubio) y dos en México (con León).

Hoy, posiblemente, se dé una reunión o se charle telefónicamente con Holan, ya que el ex DT de Defensa y Justicia pretende que la dirigencia canalla conozca su proyecto. Es un hecho que en esta ronda de conversaciones quienes hoy quedan afuera son los posibles candidatos del club, que se encuentran en las inferiores. En Central creen que "no es el momento" para inclinarse por esas alternativas. Así será si el nombramiento se cierra cuanto antes, como está previsto. La búsqueda seguirá su curso, en algunos casos con un grado de preferencia. El nombre de Montero es el que más seduce, pero su situación contractual con Colón es lo que juega un papel importante.

Chacho

A Coudet se lo daba cerca de Racing, pero ayer advirtió que necesita "un descanso" en el fútbol argentino. "Fueron dos años muy duros en Central. No voy a dirigir en el país".