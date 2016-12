Montero o Sava, los candidatos a asumir como técnico en Central

Central tendrá técnico el domingo. Al menos así lo afirmó la dirigencia canalla, que sigue analizando las alternativas que tiene en la agenda tras la salida de Eduardo Coudet. Por el momento hay varios apellidos apuntados. No obstante, el nombre que parece haber sacado un cuerpo de ventaja es Paolo Montero. Aunque ahí nomás está Facundo Sava y un poco más atrás se encuentra Eduardo Domínguez, quien ya se sentó con los directivos y argumentó su proyecto. En tanto, ayer hubo una reunión con Facundo Sava, pero todo quedó ahí. Aunque el Colorado dejó una muy buena impresión en la mesa directiva.

Paolo Montero hoy está en Colón. Pero si recibe el ofrecimiento formal, ya que por ahora todo se maneja por los carriles de los sondeos, le pone punto final a su ciclo en el club sabalero para radicarse en Arroyito. Incluso hasta el Chacho Coudet le manifestó a su círculo íntimo que el uruguayo tiene el perfil ideal para el conjunto canalla.

Y Coudet, en ese aspecto, no la pifió, porque demostró en Italia lo que fue como jugador en Atalanta y Juventus, equipo en el que capitaneó un barco que tuvo a figuras de la talla de Zinedine Zidane, David Trezeguet, Alessandro Del Piero y el checo Pavel Nedved, entre otros. A esto hay que sumarle la destacada campaña que hizo en Boca Unidos de Corrientes y que a Colón le cambió la cara.

Claro que la dirigencia de Central deberá tomar cartas en el asunto a la brevedad. Por el momento se vienen reuniendo entre sí para sacar conclusiones tras las variables que tienen. Aunque a la vez también escuchan algunas voces. Como ayer, que mantuvieron un cónclave en un hotel de esta ciudad con Facundo Sava. "Fue una exposición de lo que tiene en mente. Explicó lo que hizo en Quilmes, Racing y San Martín de San Juan. No hay ninguna decisión tomada, pero se está analizando lo charlado. Dejó una muy buena impresión y es un nombre que nos gusta", confesaron en el club. A la vez agregaron que "Holan (Ariel) pidió hablar también, por lo que trataremos de escucharlo".

Al primero que llamaron y conversaron fue Eduardo Domínguez. El ex zaguero central que estuvo en cancha en la final de la Copa Argentina en San Juan cuando Huracán le ganó por penales a Central plasmó sus ideas e inquietudes ante los dirigentes el sábado.

El ex técnico del Globo cuenta con el aval de algunos directivos, pero no tiene hoy en día el consenso necesario por varios motivos. Lógicamente eso no lo deja fuera de carrera. Continúa un escalón debajo de Montero y Sava. Lo concreto es que ambos hoy corren con ventaja para reemplazar a Coudet.