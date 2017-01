Montero: "Me gustó el esfuerzo"

Segundo amistoso. Segunda derrota de Central. Sin embargo, Paolo Montero afirmó antes de pegar la vuelta de Mar del Plata en vuelo chárter: "Me gustó el esfuerzo del equipo". Claro que a la vez el entrenador canalla fue claro sobre lo que no le gustó en la caída frente a Talleres por la Copa Desafío. Y fue que en "el primer tiempo estuvimos desordenados en lo táctico y esa es una de las cosas que debemos corregir".

"Sí, estoy muy contento con la pretemporada y en cómo trabajan los muchachos. Eso me da la tranquilidad de que cuando vayan agarrando rimo mejorarán", acotó Montero a la salida del vestuario del estadio José María Minella. El técnico uruguayo luego se refirió a los juveniles que ayer volvieron a mostrarse en el primer equipo.

Declaró sin dudar ni mencionar un apellido en particular que "están demostrando tener buenas cualidades y buen futuro. Ojalá sigan así, y creciendo". A la vez confesó que "el hincha es muy afectuoso. Es como me decían antes de venir, están todos locos. La gente en el complejo (country de Arroyo Seco) me trata con mucho cariño y me desean el bien porque Central, para ellos, es todo".

Consultado sobre el futuro de Walter Montoya (ver página 5), el técnico uruguayo remarcó: "Hemos hablado con los dirigentes y con su representante. Para nosotros es un capítulo cerrado, si no lo hubiésemos traído", puntualizó con voz firme.

Por otra parte, Montero dio su particular punto de vista sobre Ruben, Cetto y Musto, que no coincide con el parte médico que brindó el propio club ayer (ver aparte). "No están lesionados. Más bien no vinieron por precaución. No quisimos arriesgarlos por tratarse de un amistoso", dijo sin inmutarse cuando informaron que el goleador "deberá estar dos semanas trabajando de manera diferente", mientras que el casildense "presenta una contractura en el isquiotibial derecho", y el Colorado "terminó la práctica vespertina del sábado con una fuerte contractura en el cuádriceps derecho y se le realizarán estudios".