Misiones despide a las tres chicas muertas en el viaje que iba a Camboriú

Dos de las tres chicas misioneras fallecidas en un accidente en Brasil ocurrido el viernes fueron despedidas ayer por familiares, amigos y vecinos. En tanto, la restante víctima del vuelco del micro será velada hasta hoy a las 9 en Oberá.

Las investigaciones no lograron avanzar sobre las causas del despiste y desbarranco del ómnibus de la empresa Río Uruguay, mientras que el chofer, Lucas Fernández, de 30 años (sobre el que se sospecha que se quedó dormido), fue liberado ayer por la justicia brasileña.

Los restos de la estudiante Rocío Martínez, de 18 años, y de la coordinadora turística Agustina Szczerbaty, de 20, fueron sepultados en los cementerios municipales de Oberá y de Posadas (capital de Misiones), respectivamente.

Más de 50 autos acompañaron los cortejos fúnebres. Martínez era la menor de cuatro hermanos y una de las estudiantes de la Escuela Técnica Epet Nº 3 de Oberá. Szczerbaty cursaba la carrera de Turismo de la Universidad de Misiones (UNaM) y trabajaba como guía de viajes de la empresa Tabay Tours, que organizó la excursión a Camboriú que terminó en tragedia el viernes a la madrugada.

Luana Centurión, la tercera joven fallecida, es velada en la Cooperativa Eléctrica de Oberá (Celo) hasta hoy a las 9. Por el lugar ayer desfiló una muchedumbre consternada. También estudiante de la Epet Nº3 de Oberá, Luana integraba equipos de hóckey y de básquetbol, y como activa integrante de la colectividad italiana era una de las animadoras de la Fiesta Nacional del Inmigrante de la ciudad.

Tampoco ayer hubo explicaciones, de parte de la empresa de turismo y de los organizadores del viaje, de por qué el ómnibus extendió el recorrido unos 500 kilómetros cruzando a Brasil no por Misiones sino por Corrientes. El ómnibus volcó después de casi 12 horas de viaje, ya que de Posadas partió rumbo a Oberá y de esa localidad continuó a Corrientes para cruzar por Santo Tomé y no por el paso internacional Bernardo Irigoyen. Patricia Alvarez, madre de uno de los estudiantes que viajaba, denunció que el micro no cumplió con el recorrido acordado "para evadir los controles y los peajes y tomó una ruta llena de camiones, sin banquina, y muy peligrosa".

El cónsul argentino en Uruguayana, Carlos Ayala, aseguró que el paso Santo Tomé-Sao Borja "no es una ruta habitual para los turistas argentinos".

Las tres jóvenes integraban el pasaje del ómnibus que se desbarrancó en la carretera BR 285, en el estado de Río Grande do Sul, cuando se dirigía a las playas de Camboriú para celebrar el final del secundario.

A raíz del siniestro hubo además 22 heridos, de los cuales tres continúan internados en un hospital e Santo Angelo.

Agustina Rolón, de 18 años, y Matías Noguera, de 19, sufrieron la amputación de un brazo. Erika Romero, de 17, se encuentra en el mismo hospital con aplastamiento de tórax, fractura de pelvis y cadera, y en estado de suma gravedad.

El gobierno de Misiones dispuso tres días de duelo.

Rutas

El cónsul argentino en Uruguayana, Carlos Ayala, aseguró que el paso Santo Tomé-Sao Borja, en la provincia de Corrientes, por el que cruzó el ómnibus con los estudiantes misioneros, "no es una ruta habitual para los turistas argentinos". El micro volcó a la altura del kilómetro 534 de la ruta 285, en el municipio de Sao Luiz Gonzaga, estado de Rio Grande do Sul.

Dicha ruta no está en óptimo estado y es complicada desde hace décadas. El chofer del micro, por ejemplo, negó haberse dormido al volante y dijo: "Yo no estaba cansado, la ruta estaba en muy mal estado". El estudiante Leandro Feldick señaló que la ruta estaba "llena de pozos" y que "el chofer iba muy rápido y los agarraba".

Brasil mejoró gran parte de su infraestructura vial de una forma en que no lo hizo Argentina, por ejemplo. Pero la BR 285 sigue siendo una deuda.

La mayoría de los argentinos que viajan en auto al sur de Brasil para las vacaciones —como lo harán en unas semanas más— utilizan otras vías. Es común que tanto viajeros porteños como bonaerenses, santafesinos, cordobeses y entrerrianos crucen por Paso de los Libres (provincia de Corrientes). Luego de traspasarlo, Uruguayana es la primera ciudad que aparece del lado brasilero y significa el primer contacto con la ruta BR 290, de mano única, traza despareja y algunos baches hasta la ciudad de San Gabriel, previo paso por las localidades de Alegrete y Rosario do Sul.

Desde San Gabriel hasta Florianópolis son 750 kilómetros, aunque solo los primeros 300 son de mano única. 20 kilómetros antes de Porto Alegre empieza la doble mano para tomar la famosa BR 101, antes muy peligrosa pero ahora hasta Florianópolis son 430 kilómetros de autopista bien señalizada.