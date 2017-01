Mirtha Legrand aseguró que Daniel Scioli intentó digitar los invitados a su programa

Aunque la llegada de un nuevo año pueda significar para muchos una suerte de “borrón y cuenta nueva”, Mirtha Legrand volvió a encender la polémica al referirse una vez más a su distanciamiento de Daniel Scioli y reconocer que el ex gobernador digitó los invitados a su mesa.

Desde Mar del Plata, y en diálogo con diversos medios, la diva de los almuerzos reconoció inicialmente que “por ahora” no tiene planeado invitar a Scioli a su mesa, aunque no descartó hacerlo en un futuro.

Luego, consultada sobre el cortocircuito en la relación con el ex gobernador, profundizado por los polémico dichos de Silvestre en su programa (acusó a Scioli de haber sido el amante de la ex esposa del cantante), Mirtha negó enfáticamente que todo estuviera pautado de antemano con la producción y fue un poco más allá.

“Mi nieto (Nacho Viale) no programó nada, en absoluto. Programó la venida de Scioli. Porque ellos, en realidad, digitan la mesa. ‘Ah, si viene este, no voy’. Un asistente de él, que se llama Lautaro, hablaba con Nacho y decía ‘este sí, este no, este le gusta, este no le gusta’. Y yo tenía ganas de que viniera y por eso accedí”, señaló Mirtha.

En tanto, sobre las palabras de Silvestre, aseguró que fue “una revelación. Lo ignorábamos, la prueba está en que lo contó y nos quedamos todos callados. La televisión es así, se dicen cosas terribles".