Mirtha habló de su reencuentro con Scioli después de su polémica "mesaza"

La grieta y una mesa incómoda los alejó. Pero la ciudad feliz volvió a cruzarlos. Mirtha Legrand y Daniel Scioli se refirieron al reencuentro que tuvieron en una cena en Mar del Plata.

"Por ahora no hay hay posibilidad que vaya a almorzar, no hay que forzar las cosas", manifestó Mirtha en diálogo con Desayuno Americano.



Sin embargo, Legrand aclaró que el exgobernador de la provincia de Buenos Aires "fue muy gentil y cariñoso; me vino a saludar". Y agregó: "me dijo que jamás podría enojarse conmigo".



Vale recordar que la relación de Mirtha y Scioli comenzó a quebrarse cuando la señora de los almuerzos expresó públicamente su apoyo a Mauricio Macri durante la campaña presidencial.

Luego el exgobernador padeció un incómodo momento en la mesa de Legrand cuando fue increpado por Marcelo Salinas, el padre del niño de 13 años que mató a un ladrón. Y la relación terminó por romperse cuando el cantante Silvestre acusó a Scioli de mantener relaciones con su exesposa Verónica Vieyra, cuando tenía solo 13 años.

Por su parte, Scioli dijo que el reencuentro, "forma parte del marco entre dos personas que se respetan y se conocen desde hace tiempo".