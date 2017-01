Miles de mujeres marcharon en todo el mundo contra la presidencia de Trump

Una sola voz. Las mujeres abarrotaron la capital estadounidense el día siguiente a la investidura de Trump para protestar contra su flamante gobierno.

Centenares de miles de mujeres se manifestaron ayer en numerosas ciudades del mundo en defensa de sus derechos y en protesta por la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, en una movilización histórica y global que concentró en Washington a medio millón de personas. La principal protesta se celebró en la capital estadounidense apenas un día después de la investidura de Trump. Los organizadores estimaron que más de medio millón de personas manifestaron en Washington, cerca del Capitolio, para defender los derechos de la mujer pero también de los inmigrantes, los musulmanes y la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Lgbt).

En la marcha de Washington participaron actrices como Scarlett Johanson, Ashley Judd y América Ferrera, así como el cineasta Michael Moore, quien rompió una portada de periódico de ayer con la noticia de la investidura de Trump. Mientras la Marcha de las Mujeres invadía las calles de Washington, Trump vio la manifestación desde su limusina cuando se dirigía junto a su esposa a una tradicional misa en la catedral de Washington. Más tarde visitó la central de inteligencia (CIA) para "agradecerle" sus servicios (ver página 31).

Uno de los emblemas de la marcha fueron los gorros "pussy cat" (gatito), que se cuentan por miles y son una respuesta al polémico comentario de Trump de que a las mujeres hay que agarrarlas por sus partes íntimas ("pussy", en inglés). La marcha a la que asistió Madonna, y en la que también participó el ex secretario de Estado, John Kerry, surgió del impulso feminista de un grupo de jóvenes que no podían creer que ganase las elecciones de noviembre pasado un candidato que había sido acusado de acoso sexual por varias mujeres y pronunciado comentarios denigrantes sobre ese género. A la convocatoria de Washington a través de las redes sociales se sumaron más de 600 ciudades de todo el mundo, con especial incidencia en Europa. En Londres, unas 80.000 personas participaron en una marcha hasta la céntrica plaza de Trafalgar, a la que se unió el alcalde laborista Sadiq Khan, que contó con el apoyo de grupos no gubernamentales como Amnistía Internacional (AI), Greenpeace y Oxfam. "Manifestamos por la protección de nuestros derechos fundamentales y por la salvaguarda de las libertades que han quedado amenazadas por los recientes acontecimientos políticos", señaló la convocatoria por internet. Desde media mañana, diversas estaciones de metro del centro de Londres se vieron desbordadas por miles de personas que acudían a la protesta con pancartas en las que se leían lemas como "rechaza el odio, reclama política"; "no al racismo, no a Trump", y "combate el fanatismo". En Manchester, Edimburgo, Belfast, Liverpool y Cardiff, entre otras ciudades del Reino Unido, se celebraron marchas similares.

En París otros 2.000 manifestantes se reunieron en apoyo a la "Marcha de las Mujeres" de Washington, convocados por el movimiento francés 'Osez le Feminisme! ("Atrévete a ser feminista")', cerca de la torre Eiffel parisina, donde mostraron mensajes en favor de la resistencia y la lucha ante lo que Trump representa. Además de París, otras ciudades francesas como Estrasburgo o Marsella también han agrupado a activistas feministas solidarias con la causa de "Marcha de las Mujeres".

En Barcelona, varios centenares de mujeres se manifestaron en una marcha sin incidentes por el centro de la ciudad, que contó con la presencia de mujeres estadounidenses que residen en la norteña Cataluña y otras regiones cercanas como las Islas Baleares, en el mar Mediterráneo. El manifiesto de la convocatoria, promovida por organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos, subrayó que no pueden permanecer "indiferentes" al ver como "el nuevo presidente de la primera potencia mundial se prepara para aplicar la ideología con violencia sexista, racista, homófoba y xenófoba, que defendió durante la campaña". También en la ciudad suiza Ginebra varios miles de personas participaron en una protesta pacífica en la que se pudo observar un gran número de familias en un ambiente festivo y sin que se registrara incidente alguno.

Acto en Pekín

En China no hubo manifestaciones como en otros lugares por la escasa tolerancia que suelen mostrar las autoridades comunistas ante cualquier forma de expresión colectiva en público, aunque sí hubo algunas muestras de apoyo a la marcha de Washington. Varias decenas de personas, sobre todo occidentales, se reunieron en Pekín, en un local en la popular zona de Sanlitun, convocadas bajo el lema "Remember & Resist" (Recordar y resistir) por la entidad "Democrats Abroad" del Partido Demócrata estadounidense. Durante el acto, se pronunciaron varios discursos breves en los que se instó a los participantes a "resistir" durante los próximos cuatro años y se encendieron velas en señal de respaldo a las manifestaciones del resto del mundo. En Lisboa, mujeres se concentraron ante la sede de la embajada estadounidense para unirse a la marcha,

En Buenos Aires, la concentración tuvo escasa convocatoria y apenas unas 100 personas se congregaron frente a la embajada estadounidense en el barrio de porteño de Palermo, para secundar la multitudinaria manifestación de Washington. Organizaciones feministas como "Ni Una Menos" acudieron a mostrar su apoyo a la movilización, en la que decenas de mujeres se vistieron con pancartas con mensajes como "#NotMyPresident" o "Disculpen las molestias, nos están matando".