Mike Amigorena reflexionó cuáles son sus incertidumbres sobre la paternidad

El actor Mike Amigorena admitió que le resulta muy complicado pensar en traer un hijo al mundo por su visión pesimista sobre la humanidad.

"Puedo armar familia, claro. Yo tengo el botiquín lleno para ser papá, con pañales, con todo, más allá de que, como te decía, se me haga difícil traer a un bebé a este mundo. De todos modos, me veo padre. Me falta un amor y que llegue el niño. Antes el único niño posible era el que yo llevo dentro", manifestó el artista.

En ese sentido agregó: "Pienso que está todo peor. Hay hambre, estamos peleados por todas partes, no se respeta siempre la libertad. Hablo de la sociedad, hablo de la especie", agregó, aunque luego admitió que él sí está preparado".

"No creo más en lo que seamos capaces de hacer. Es muy difícil vivir así, porque soy un tipo feliz, privilegiado, hago lo que quiero, me divierto en el trabajo... Pero si yo pudiera me apagaría. Es decir: me levantaría del restaurante. No me estoy quedando con hambre, no quiero comer más. No creo que esto vaya a estar mejor, no creo que el sur humano esté concebido para mediar. Por eso se me complica pensar en tener hijos... ¿Cómo voy a traer un hijo a este mundo? Ahora estoy soltero, pero estoy preparado para tener hijos", graficó.