Melconian se quebró en su despedida del Banco Nación y dijo que se "quiere quedar"

El presidente saliente del Banco Nación, Carlos Melconian, se despidió hoy en un emotivo encuentro con empleados de la entidad y, entre lágrimas, reconoció que no quería dejar su cargo.

Al ritmo del canto de "Melco no se va, Melco no se va", entonado por las personas que asistieron a su discurso de despedida, el ahora exfuncionario sostuvo: "Este es un día muy difícil y me lo están haciendo más difícil de lo que creía".

Así lo sostuvo luego de que el presidente Mauricio Macri lo desplazara el miércoles de su puesto y designara en su lugar al economista Javier González Fraga, en una decisión que tomó por sorpresa al mercado financiero.

"Me toca despedirme de un lugar del no que quiero despedirme. No me quiero ir, la verdad es que me quiero quedar", admitió en el hall central del Banco Nación.

De ese modo, Melconian no pudo contener las lágrimas mientras recibía fuertes aplausos al acercarse al micrófono para saludar a los trabajadores de la institución.

"Pensar que me decían ´el día que te vayas te van a putear todos´, qué lo parió, qué lindo ésto", enfatizó el economista.

Al despedirse de la entidad, subrayó: "Atajé todo lo que pude pero en algún momento se desborda, les pido disculpas a los que se hayan enterado por los diarios".

En ese sentido, insistió: "Esto es al revés del ´yo me quiero ir´, acá yo me quiero quedar".

Luego de ello, se manifestó mediante su cuenta de Twitter y enfatizó: "Hoy dejé de ser presidente del Banco Nación. Gracias de verdad y felicitaciones por todo lo que se hizo. Un orgullo haber sido parte".

A su vez, en declaraciones radiales, indicó: "No tengo nada que decir en particular y me voy a remitir a la versión oficial que comparto y se me trasmitió tal cual ha sido publicado", mientras evaluó que su alejamiento del banco es por "la búsqueda de homogeneidad en el equipo".