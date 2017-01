Además, confesó que el pedido de renuncia no le fue transmitido por el jefe de Estado, sino por "otro funcionario" que, según trascendió este jueves, fue el vicejefe de Gabinete Mario Quintana.

Melconian subrayó: "No tengo nada que decir en particular y me voy a remitir a la versión oficial (del comunicado de su renuncia) que comparto y se me trasmitió tal cual ha sido publicado".

El gobierno agradeció en un comunicado la tarea realizada por Melconian al frente de la entidad financiera durante el primer año de su gestión, "por su pasión y su dedicación, y por haber conducido (el banco) con éxito y profesionalismo".

Embed Hoy deje de ser Presidente del Banco Nación. Gracias de verdad y felicitaciones por todo lo que se hizo. Un orgullo haber sido parte. pic.twitter.com/Jpe35owGA5 — Carlos Melconian (@CarlosMelconian) 19 de enero de 2017



"Fue por la búsqueda de homogeneidad en el equipo", evaluó el economista, quien a la vez aclaró que la reunión que mantuvo ayer con Macri en Olivos "estaba agendada previamente".

En esa línea, dijo: "Hemos tenido una reunión en la que hablamos de la situación del banco. Eso era algo habitual en mi gestión".

Asimismo, aseguró que con el Jefe de Estado "siempre hemos tenido muy buen diálogo".

También, reconoció -sin dar detalles- que tenía "discrepancias" con algunos funcionarios del Gabinete e incluso con el presidente, sobre el manejo de la política económica.

"Distintos criterios son habituales en todos los equipos. En mi propio directorio, que era muy homogéneo, porque el día que me asignan la función de presidente del Banco Nación, Macri me dice que arme el directorio de manera profesional. Aún así, siempre teníamos diversos puntos de vista", enfatizó.

Sin embargo, aclaró: "estoy "Estoy totalmente comprometido con el éxito de Macri, porque siento que es de verdad el éxito de la República".

"Mi compromiso acá es el de soldado incondicional del presidente, como siempre lo he manifestado. Un soldado ocupa el lugar que el líder del espacio le transmite", concluyó.

