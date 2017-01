Mefro Wheels: trabajadores temen el cierre y piden asistencia al Estado

Las maniobras accionarias y el parate de la producción por falta de materia prima en la fábrica de llantas Mefro Wheels, ubicada en Ovidio Lagos al 4400, mantiene a sus 170 empleados y representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en alerta ante lo que parece un cierre inminente. Hoy se enterarán si entran en una suerte de vacaciones obligatorias, mientras se preparan para una audiencia el viernes en el Ministerio de Trabajo. Allí se verán las caras con la patronal, a la que le pedirán que clarifique el panorama, y con el titular de la cartera, Julio Genesini, a quien le solicitarán que gestione asistencia urgente a la Nación.

"Hace meses que la empresa viene a los tumbos", definió el secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donello, quien comentó que los empleados metalúrgicos suman 130 —el resto lo completan los contratados fuera de convenio— y ya venían cobrando en cuotas. "Si no cobran este jueves, entran en cesación de pagos", dijo.

En cuanto a las ventas, Donello reveló que de una previsión de 400.000 llantas, en 2016 sólo se comercializó la mitad. Sin embargo, para 2017 había una gran expectativa entre el personal por un repunte en los pedidos, especialmente de la empresa Toyota, la cual se desmoronó ante la incertidumbre y el sombrío panorama.

Es que, según denunció la UOM, por estos días a los trabajadores no se les permite ingresar a la planta, bajo el argumento de que no hay materia prima para producir y que por noventa días no habría ningún tipo de inversión. "Se van a perder todos los clientes, pese a que hay pedidos importantes de dos o tres terminales", dijo el secretario general del gremio metalúrgico.

Desarme

Donello explicó que Mefro Wheels, que pertenece a capitales alemanes, "vendió sus acciones a una empresa de recupero económico —también alemana—que nada tiene que ver con el rubro y esto es lo que más nos preocupa"

La firma "cada vez apostaba menos a su sucursal de Argentina y sospechamos que la idea es hacerla caer y vender desde Alemania", favorecida con la actual política de importación.

De allí que en la reunión que tendrá lugar el próximo viernes en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo provincial, el gremio exigirá a la patronal que "clarifique la situación".

En tanto, a Genesini "se le pedirá que presione a los alemanes para que dejen en claro sus intenciones". Y en caso de que estas sean —tal como se sospecha—, cerrar la fábrica, "le vamos a pedir que nos ayude a buscar inversores y a gestionar ayuda del Estado nacional en carácter de urgente, como los Repro que la empresa iba a tramitar y al parecer no lo hizo".

Ayer los trabajadores de Mefro Wheels se reunieron en asamblea y hoy se convocarán nuevamente no sólo para prepararse para la audiencia del viernes sino para analizar la determinación de la patronal de frenar las inversiones.

Preocupa especialmente el trascendido de que a partir de hoy la totalidad del personal, con excepción treinta a cuarenta empleados que quedarán de guardia, deberían tomarse la licencia por vacaciones en forma prácticamente obligatoria.

"Arrancamos mal este año, estamos muy preocupados por esta gente, hay trabajadores que tienen 60 años y no saben qué van a hacer si los despiden", remató ayer Donello.

Paro en Atucha I

El Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate inició el viernes pasado una medida de fuerza en la Central Nuclear Atucha I, impulsada por una serie de reclamos desatendidos. Reclaman su inclusión en la mesa negociadora colectiva y el cese de "actitudes coactivas, maltratos al personal y abusos de autoridad".