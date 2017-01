Médicos de hospitales públicos protestan por los descuentos de los días de paro

Los médicos nucleados en el sindicato Siprus realizaron un acto con corte de tránsito en el cruce de Laprida y Rioja, frente a la delegación local del Ministerio de Salud de Santa Fe, para protestar por la decisión del gobierno de descontar los días de paro del mes de diciembre. La manifestación causó muchos problemas en la circulación de vehículos, especialmente del transporte urbano pasajero que pasa por Rioja.

Diego Insuaían, delegado del gremio, señaló que los montos descontados en los sueldos "van desde los 700 pesos hasta 2.800 por tres días de paro, y afectan a más de 300 trabajadores de localidades como Rosario, Firmat y Villa Constitución".

En declaraciones al programa "Todos en La Ocho", el representante del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud agregó que el gobierno "descontó los últimos tres días de huelga del 2016 cuando reclamábamos la reapertura de paritarias tal cual se había comprometido el gobierno en el acta firmada en el mes de marzo".

Insuaín remarcó que los médicos "no tienen otra salida que no sea el paro. Los centros de salud se inundan. La semana pasada, una compañera trabajadora de un centro de salud tuvo que esperar dos horas una ambulancia para que la trasladara y terminó en terapia intensiva por falta de infraestructura en el servicio de emergencias. Tenemos ratas y alacranes y todo tipo de alimañas en la guardia del Hospital Zona Norte. Tenemos una perspectiva salarial que el gobierno de la provincia, al igual que el de la Nación, la piensan en el 20 por ciento en cuotas. No queremos que nos descuenten los días de paro, pero en esto se juega el destino de la salud pública".