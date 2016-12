Médicos de hospitales municipales restringirán la atención en las salas de guardia

Médicos que trabajan en centros de salud municipales resolvieron restringir la atención en las salas de guardia este fin de semana en protesta por una serie de reclamos gremiales que, según denunciaron, no son atendidos por la Municipalidad.

Este fin de semana, según adelantó Sandra Maiorana, secretaria gremial del gremio Amra, sólo se atenderán las urgencias.

Maiorana remarcó que la medida de fuerza obedece a, entre otros puntos, el reclamo por el "pago doble por las Fiestas para quienes están de guardia".

En declaraciones al programa "Todos en La Ocho", la dirigente sindical sostuvo: "Hace rato que se vienen reclamando a la Municipalidad de Rosario muchos puntos. Este último que volvimos a reiterar es el pago del jornal doble por las fiestas para los profesionales que están de guardia. pero también hay otras cuestiones".

En ese sentido, Maiorana consignó que "el médico que está de guardia de noche, los fines de semana y demás no tiene un reconocimiento por su función en esos servicios, ni siquiera en las guardias críticas, cuando en otros sectores de atención primaria si lo tienen. A esto se suma algo que nos toca a todos los profesionales de la salud municipal. Somos los únicos que tenemos más del 25 por ciento de nuestros sueldos en negro, no remunerativos, que cuando nos jubilamos esa suma no forma parte de nuestros haberes ni del aguinaldo. Ese es un problema muy serio y no obtenemos respuestas".