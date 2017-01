"Me voy tranquilo porque siempre tiré para adelante"

El 31 de diciembre terminó el contrato de Leandro Fernández con Newell's. El zaguero central pasó estos últimos seis meses entrenando con el plantel de primera. Ocasionalmente fue al banco de suplentes, en la derrota contra Racing (1-2) en Avellaneda. A un mes de cumplir 34 años, busca un nuevo club. Atrás quedó su segundo ciclo en la entidad en la que se formó, fue campeón en 2004 y retornó en 2014. "Volver fue la mejor decisión", no duda el Coty, marcado a fuego por el rechazo fallido que derivó en el gol de Marco Ruben, en el clásico ganado por Central (1 a 0) en el Coloso, en julio de 2015. Desde ese momento, casi no volvió a jugar. Fue resistido por el hincha, aunque el futbolista sostiene que ese rechazo sólo se expresó "en las redes sociales", porque por las calles siempre caminó "tranquilo".

Formado en las divisiones inferiores de Newell's y debutante en la primera división en 2002, su trayectoria prosiguió en River Plate y Dynamo de Moscú. Disputó con la selección argentina Sub 20 el Mundial 2003 de Emiratos Arabes (4º puesto) y fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. De vuelta al club del Parque en julio de 2014, con Américo Rubén Gallego como entrenador, durante un año fue siempre titular. El recordado partido con Central prácticamente lo marginó. Hasta esta despedida.

¿Cómo sigue tu carrera después de un final que seguramente no fue el esperado para alguien identificado con Newell's?

Es un sabor algo amargo, pero me voy tranquilo porque en todo este tiempo, en el que me tocó jugar y en el que estuve afuera, di todo. Siempre tiré para adelante, pensando en el grupo antes que en mí. Puedo mirar a todos a la cara, no tengo nada que reprocharme ni tampoco nada que reprochar al club. Es una etapa que se cerró y ahora hay que buscar otro club.

¿Hay algo en vista?

Recién vuelvo de las vacaciones. Hubo varios sondeos, pero nada concreto. No estoy apurado y hay tiempo. Estoy dispuesto a ir afuera del país si es necesario. El fútbol argentino está demasiado complicado. No es fácil acá porque los equipos no tienen dinero. Mi familia también está dispuesta a ir adonde sea y no tiene problemas de mudarse.

Estuviste un tiempo prolongado sin jugar después de muchos años de continuidad. No debe haber sido fácil resignarse

a verlo de afuera.

Fue complicado. Entrené todos los días como si tuviese chances de jugar. Estoy tranquilo con eso.

Fuiste al banco contra Racing, ¿fue una sensación rara pisar otra vez una cancha aunque luego no hayas ingresado?

Sí, pero como dije, todas las semanas entrenaba para que me tengan en cuenta. Para ese partido se había lesionado Franco Escobar y Osella me comentó que me necesitaba. Le dije que estaba listo, para ir al banco o para lo que sea.

¿Osella te había sido claro

antes del torneo de que ibas a tener otros futbolistas por delante tuyo y que debía suceder alguna cosa particular para que pudieras tener

alguna oportunidad, aunque sea para ir al banco?

Sí. Me dejó entrenar con el plantel y me dijo que si me veía bien o si pasaba alguna cosa iba a jugar. Sabía que tenía muy pocas chances.

Te quedaste hasta el final del contrato, ¿no pensaste en la posibilidad de irte antes?

Si salía algo para irme, lo hacía. Pero todos los equipos argentinos que me venían a buscar eran más sondeos que otra cosa. Preguntaban si me gustaría ir a jugar a tal lado y no tenían nada para ofrecerme.

Regresaste al club en

2014, ¿qué balance hacés

de esta etapa?

En la primera parte fue buena, me tocó jugar, hasta el clásico ese que perdimos. Eso me marcó. Ahí salí y no volví a jugar.

Fue esa jugada que terminó con el gol de Ruben, ¿pensás que hubo otras cuestiones para que explotaran tantos cuestionamientos hacia vos, porque siempre fuiste un jugador de perfil bajo, nada conflictivo? ¿La cantidad

de clásicos sin victorias puede haber influido?

Lo que siempre asumí fue que se trató de un error, pero después hubo un montón de cosas que me dolieron porque a un defensor le puede pasar algo así. Lo del clásico me marcó. Pero en la calle nadie me dijo nada. Soy de Rosario, ando por la calle todos los días y la gente de Newell's siempre me trató espectacular.

¿No te cruzaste con hinchas que te reprocharan?

No, con los que siempre me crucé en la calle me trataron de la mejor manera. Salí supuestamente puteado por todo el mundo, pero cuando anduve por la calle nadie me dijo nada. Voy por la calle tranquilo porque no le robé nada a nadie.

Sebastián Domínguez declaró hace un tiempo que los reproches desmedidos los sufre por su familia y no por él. ¿Te pasa lo mismo?

Obvio. Ni bien llegué a Rosario lo primero que le dije a mi familia es que no le den bola a lo que digan. Lo que te mata mucho son las redes sociales y esas boludeces que hay ahora. Son inaguantables. El mismo que te escribe en las redes sociales después te ve a dos metros y no te dice nada. Es intolerable. No tengo redes sociales, pero te enterás de lo que dicen, tu familia lee, y para una madre, un padre o los hermanos no es fácil. Pasa en Newell's, en Central, en todos lados. Lo viví peor cuando el equipo andaba mal, con muchas cosas políticas dando vueltas. Se la habían agarrado con nosotros como si fuésemos los peores del mundo. Lo bueno en todo este tiempo que yo estuve en el club fue el plantel. En otro plantel todo esto no se hubiese aguantado. Si le reprochan cosas a Messi, cómo no nos van a reprochar a nosotros. Pero cuando es desmedido a uno le duele.

¿Lo mejor tuyo estuvo en Dynamo de Moscu, donde jugaste varios años y fuiste capitán? Ese jugador quizás no es tan reconocido acá por tratarse de un fútbol con poca exposición mediática.

Si, jugué 8 años y medio, me pude mostrar y jugar siempre.

¿Qué rescatás de esta etapa en Newell's?

Todo. No me arrepiento de nada. Volver fue la mejor decisión que pude haber tomado. Lo haría de nuevo. En Dynamo tenía todo, se me terminaba el contrato y me ofrecieron seguir un año más. Pero cuando me llamó Lorente (ex presidente de Newell's) les dije a los dirigentes de Dynamo que era el momento para volver. Esto es fútbol, te puede salir bien o mal, pero son decisiones de vida y no hay que arrepentirse.