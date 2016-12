Matan de cuatro tiros a un joven por andar en barrio equivocado

A las 21.30 del jueves varios vecinos que estaban parados en la esquina del pasaje Brandazza y Amenábar escucharon ruidos secos. Fueron ocho estampidas. Al mirar hacia el lomo de burro que está a unos 50 metros de esa esquina vieron a dos hombres que corrían y otro que se tambaleaba. Ese era Cristian Gorosito, alias "Bebeto", de 23 años, que había recibido cuatro disparos. Tres le dieron en el pecho y cuando cayó al piso, uno de los maleantes volvió sobre sus pasos y le disparó en el cráneo. Bebeto no era del barrio, era de Tablada, y según cuentan en el Fonavi de Amenábar y Rodríguez, "hacía dos días que andaba por acá apretando gente. A los pibes que venden faso (marihuana) les decía que los iba a cuetear, que ahora vendía él".

El pasaje donde murió lleva el nombre del primer desaparecido de los últimos 50 años de la historia argentina. Angel "Tacuarita" Brandazza, desaparecido el 28 de noviembre de 1972 cuando a los 23 años militaba en la Unión de Estudiantes del Litoral, una agrupación universitaria peronista. Fue desaparecido por integrantes de una fuerza integrada por militares, policías y gendarmes que lo confundieron con un integrante de una agrupación armada. La tragedia de la muerte ligó a Tacuarita y a Bebeto, pero al último no lo confundió nadie, querían matarlo.

Pelear el territorio

Vecino del barrio contaron que "la cosa es la pelea por el territorio. Este Bebeto hace como tres días que venía al barrio y se hacía el pesado. Parece que lo bancaba una bandita de zona sur y a varios pibes de acá los quiso llevar para Tablada y venderles él. Pero le dijeron que no se hiciera el transero. Acá vende uno que trabaja para otra banda y ahora se había cortado solo; y ese se la juró a este muchacho".

En las tiras del Fonavi se respira la prudencia y el temor. "Dicen que el 31 va a correr sangre, que van a vengar al pibe. Pero la misma noche del jueves un Volkswagen Bora anduvo a los tiros por acá", contó una mujer del lugar.

Las primeras preguntas de la Fiscalía que investiga la causa, a cargo de Rafael Coria, tuvieron como respuestas que Bebeto vendía droga de diseño o éxtasis por medio de delivery, aunque no respondieron qué hacía allí. Si tenía clientes o si estaba procurando ganar territorios. El barrio dijo que "era un sicario", pero ese rumor no se comprobó. Se ligó también al muchacho con la banda que lidera el detenido Alexis Caminos, el hijo de "Pimpi", otrora líder de la barra brava de Newell's. Y los nombres siguen: "Trabajaba para el clan Ungaro, unos de zona sur que son repesados", contó un adolescente.

Lejos de casa

Gorosito vivía junto a su familia en Ayacucho y Doctor Riva. Sus padres, Marcelo y Sandra, son trabajadores y llevan 30 años en la barriada. Ella lo hace en un jardín de infantes y Marcelo es vendedor. Bebeto tenía dos hermanos y dos pequeños hijos. Su prontuario cargaba un robo y lesiones en 2014.

Un vecino lo definió a Bebeto como "un pibe laburador. No sabemos qué le pasó ni por qué lo mataron. Por ahí fue una cosa de polleras, pero no creo. Era cadete y trabajaba con un hermano. La gente dice muchas cosas y lo ensucian, pero era un muy buen chico. No sé que hacía en el Fonavi, él siempre fue de Tablada".

A media tarde de ayer unas diez motitos de baja cilindrada estaban estacionadas en la vereda de una casa de sepelios de Corrientes y Pasco. Adentro velaban a Bebeto y varios amigos consolaban a la familia. Allí el hermano de la víctima fue claro cuando el cronista le preguntó qué sabía sobre el homicidio: "La verdad, no se me ocurre nada. No sé que decir".