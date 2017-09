Un tercio no lo sabe

El mundo se ha propuesto objetivos ambiciosos para 2020. Las llamadas metas 90/90/90 son las siguientes: que el 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su situación; que el 90% de las personas diagnosticadas con el VIH reciban terapia antirretrovírica continuada y que el 90% de las personas que reciben esa terapia tengan supresión viral. A pocos años de llegar al 2020, y con un tercio de la población argentina con VIH que sigue desconociendo que tiene el virus, parecen inalcanzables. Pedro Cahn, médico infectólogo, referente en el tema VIH Sida, dijo al respecto que "sigue siendo un proyecto muy ambicioso pero no imposible".

El experto señaló que "ahora, lo más importante es ampliar el campo de testeo, que todas las personas se hagan el test porque si no empezamos por ahí no hay manera de llegar a los otras dos metas". Sobre este punto, Cahn mencionó que hay que empezar a pensar en "el fin de la excepcionalidad del sida" (tal como se denominó otra de las convocantes mesas plenarias del simposio), y esto significa que ya no sea un problema de unos pocos, o que se hagan análisis a las escondidas (más allá obviamente de respetar la intimidad de las personas): "Si no facilitamos el testeo, si no levantamos las barreras no vamos a llegar nunca a esas metas que se plantearon. Y para esto el sida debe dejar de ser una cuestión de la que se habla poco o sólo en determinados ámbitos; tendría que ser habitual que una persona que va al médico, al clínico, al cardiólogo, al diabetólogo, le diga que hace mucho que no se hace un test de VIH y el médico se lo indique. Ya no hay que tener ni miedo ni vergüenza al respecto. Además, lo cierto es que más del 99% de la población no tiene el virus, entonces, ¿qué mejor que saberlo y entonces seguir cuidándose para no contraer la infección? Y si tenés el virus, es importantísimo que lo sepas, que comiences con el tratamiento cuanto antes. Hoy está comprobado científicamente que es muy ventajoso iniciar las terapias lo más temprano posible. No hay excusas ni motivos para no testearse", remarcó Cahn.

Otro de los paneles del simposio de Fundación Huésped se refirió a las nuevas estrategias para la promoción de la salud. Allí, un grupo de jóvenes especialistas en redes sociales y plataformas digitales expuso las innovaciones que se usan en Argentina para alentar a las personas de todas las edades a hacerse el test, cuidarse usando preservativo y también para que cada uno conozca sus derechos.