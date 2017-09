Un parche para terminar con los hongos bucales

Científicos de Rosario tratan de poner a punto una novedosa formulación farmacéutica, a modo de parche adhesivo, para hacer frente a una infección frecuente de hongos que afectan las encías, la garganta, el paladar, la lengua y otras superficies de la mucosa oral. En casos severos, puede causar dolor al tragar y diseminarse a otras partes del cuerpo. Se trata de la candidiasis orofaríngea, provocada por hongos del género Candida, sobre todo Candida albicans.

Por ahora, la candidiasis orofaríngea se intenta eliminar mediante comprimidos y/o medicamentos de acción local, como enjuagues bucales y geles. Pero el problema con estas últimas alternativas es que se lavan rápidamente con la saliva, por lo cual es difícil alcanzar y sostener la dosis adecuada del medicamento en el sitio de acción.

Para evitar ese inconveniente, los investigadores del Instituto de Química de Rosario (Iquir), que depende del Conicet y de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), desarrollaron una matriz polimérica que se puede adherir a la encía y libera de manera controlada la dosis del fármaco antifúngico (nitrato de miconazol) que se necesita.



Matrices



"En estudios in vitro, y empleando encías de cerdo como modelo estas matrices demostraron ser capaces de erradicar los hongos (que provocan lacandidiasis orofaringea)", según lo indicó el director del proyecto, el doctorDarío Leonardi, del Iquir.

Para fabricar esas matrices, Leonardi y sus colegas recurrieron a biopolímeros con capacidad de adherirse a las mucosas, biocompatibles, de bajo costo y fácil acceso. En particular, usaron un derivado del caparazón de los crustáceos que sirve como producto de desecho de la industria pesquera, al que le agregaron otros polímeros como la gelatina, los alginatos y la goma arábiga.

En los ensayos, "el parche logró frenar de manera eficaz el avance de cinco especies de Candida", subrayó el doctor Claudio Salomón, director del red Técnica Farmacéutica y del Departamento Farmacia de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR y también investigador del Iquir.

Los resultados —publicados en la revista Materials Science and Engineering: C— son tan alentadores que los investigadores de Rosario ya comenzaron a contactar a empresas que podrían estar interesadas en su desarrollo. En el caso de llegar a comercializarse, las matrices se presentarían como discos pequeños de 5 mm de diámetro, explicó Leonardi.

Del avance también participaron los investigadores Guillermo Tejada, Gisela Piccirilli, Maximiliano Sortino y María Celina Lamas.



También en chicos



La candidiasis bucal ocurre también en niños. Como en los adultos se presenta cuando las condiciones permiten demasiado crecimiento del hongo. Una pequeña cantidad de este hongo vive normalmente en la boca. Con frecuencia el sistema inmunitario y otros microbios que también viven en su boca mantienen a raya la cándida.

Cuando el sistema inmunitario está débil o cuando las bacterias normales mueren, el hongo puede multiplicarse.

Se está más propenso a adquirirlo si hay una mala condición de salud general, si la persona tiene VIH o sida; si está recibiendo quimioterapia o medicamentos que debilitan el sistema inmunitario o si la persona tiene diabetes.



Agencia Leloir