Prometen un TEDxRosario con enorme impacto visual

El 7 de octubre se realizará una nueva edición de las charlas. ¿Cómo es el proceso para seleccionar a los oradores? ¿Dónde estará puesto el acento este año? Los organizadores cuentan detalles del masivo encuentro

Contra vientos y aguaceros. Así fue el TEDxRosario en el Monumento a la Bandera, hace tres años, cuando más de 3.500 personas resistieron las inclemencias del tiempo y con enorme entusiasmo se quedaron, con o sin paraguas, para escuchar a todos los expositores y lograr un récord Guinness: la tormenta de ideas más grande del mundo.

Quizá ese hecho resume el espíritu de las charlas TED donde los estímulos son tan intensos que se genera una energía única. Los organizadores de la versión local, Natalia Contigiani (NC), Julián Domínguez (JD) y Bicho Groppo (BG) hablaron con Más sobre la propuesta 2017 que se hará realidad el 7 de octubre en el estadio municipal Jorge Newbery.

EM_DASH ¿Qué tiene de particular TEDxRosario?

JD: Existen muchos TEDx en el mundo y cada uno tiene su impronta. Algunos tienen oradores más abocados a la ciencia, otros a las historias de vida, TEDx Rosario sube al escenario oradores muy diversos, hasta raros podríamos decir, que plantean cosas que uno no esperaría que ocurran en un escenario TED. Otra particularidad es la importancia que le damos a lo que ocurre abajo del escenario durante el evento, por eso hay un equipo que es el que prepara los "Labs" y todas las actividades que ocurren durante los intervalos. Ese equipo es tan grande como el que se ocupa de curar oradores. Es decir curamos la "experiencia del día entero", eso nos hace distintos.

EM_DASH¿Qué es lo mejor que recuerdan de ediciones anteriores?

BG: Uno de los mejores recuerdos que tenemos es el evento en el Monumento a la Bandera. Cuando comenzó a llover mucho se suspendió, la gente se retiró. Pero 20 minutos después dejó de llover y dijimos "retomemos", pensando que serían muy poquitos los que regresarían, y lo que sucedió fue extraordinario, 3.500 personas volvieron a ubicarse, con paraguas, con buena onda y con una energía difícil de describir. Otra cosa importante es que en ese mismo evento batimos un récord Guinness: la tormenta de ideas más grande del mundo.

EM_DASH¿Cómo eligen a los oradores, quién lo hace?

NC: Los oradores aparecen de diferentes maneras. La elección lleva un largo proceso que comienza con el aporte de sugerencias por parte de todos los miembros del equipo. Llegan propuestas de oradores anteriores, por gente que sugiere oradores en nuestra página web e inclusive están los autopropuestos. Después, con un grupo comenzamos a hacer un seguimiento, una investigación un poquito más profunda como para ir eligiendo a quiénes contactar.

JD: Finalmente tenemos que ver si hay química entre nosotros, nos tenemos que gustar mutuamente. Así como a nosotros puede no convencernos el posible orador al contactarlo puede pasar que al orador no le guste el formato o que no se sienta cómodo. Lo ideal es que nosotros tengamos muchas ganas de que ese orador esté, y esa persona tiene que tener muchas ganas de participar.

EM_DASH¿Qué predisposición encuentran? ¿Alguien se negó, por ejemplo?

BG: Varias veces se han negado y por distintas causas. A veces por ideología, otras por agendas muy complicadas, otros porque no les gusta el proceso de coaching por el cual tienen que pasar o no comprenden el método y les cuesta sumarse a la propuesta completa.

EM_DASH¿A quiénes está dirigido TEDxRosario?

JD: A todos. Las ideas no están sesgadas ni en temas ni en perfiles ni en edades. Tratamos en TEDx Rosario de lograr diversidad y llegar al público que más nos cuesta, que es la gente más grande y la de áreas distintas al público original de Tecnología, Entretenimiento y Diseño (TED).

EM_DASH¿Qué es lo más relevante del encuentro?

NC: Lo más importante para nosotros es el grupo, el equipo de personas que lo integra, ya que trabajan todos ad honórem con un entusiasmo y una dedicación que solamente se logra cuando algo te apasiona. Particularmente me sorprende ver la dinámica de las reuniones de organizadores. a las que a veces asisten entre 20 y 30 personas con edades desde 22 a 46 años. Ver cómo se respetan, valoran, escuchan, comparten y sobre todo delegan actividades en diferentes áreas: un verdadero trabajo en equipo en el que todos colaboran.

EM_DASH¿Qué características tendrá la edición 2017?

JD: Va a tener gran impacto visual, va a ser masivo, al aire libre y de día, y va a ser una experiencia de jornada completa ya que estamos diseñando espacios con muchas actividades. También vamos a tener food trucks y un montón de actividades ya que esta vez el lugar y los espacios lo permiten.

EM_DASH¿Alguna pista sobre alguna de las sorpresas que tendrá la jornada?

BG: Recomendamos a la gente que vaya con ropa cómoda y que no le moleste ensuciar. Por las dudas...