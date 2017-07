Novedades para aprender y disfrutar

Experiencias

Buceando en los afectos, los espacios vacíos y el amor

Leona es la primera novela de Violeta Vázquez, terapeuta, creadora del método Biodecodificación Rizoma (desprogramación de los síntomas y los conflictos que incluyen el análisis vivencial del árbol genealógico y el encuentro del hilo conductor de la historia personal desde la gestación). Vázquez es autora de "Dar la teta", "Basta de repetir la historia familiar", "Ser un salto en el vacío" (de la editorial Nuevo Extremo). En esta experiencia donde ficciona hasta vivencias personales en la piel de Laura, se atreve a hablar sin vueltas de la maternidad, la labor de la mujer, la enfermedad, la fama, la exclusión, el dolor, las imposibilidades y también el poder femenino.

"Misteriosa capacidad esa de llamar a las cosas por su nombre. Sigo amando a todos los hombres que alguna vez quise. No puedo arrepentirme de ningún amor ni de ninguna herida. Pero claro, sería mucho mejor que el otro tenga la generosidad de darte una patada en el culo cuando las cosas no van", relata Laura.

Honesta, desenfadada y por momentos salvaje, la protagonista se mete en los laberintos del amor y las relaciones sin estigmatizarlas, abriendo un sinfín de sensaciones ante cada recuerdo o anécdota.

En pareja, de nuevo soltera, asumiendo y valorando el vacío de las separaciones Laura se atreve por ejemplo a una noche Swinger. Y con la misma intensidad con la que revela un momento particular y sensible, habla de las salas de espera y la voracidad de la enfermedad. De lo que se "puede" o "no puede", de la crianza, del lugar de los hijos, de los lugares comunes que tanto daño hacen.

"El momento mágico de la maternidad es escuchar un corazón extra, latir dentro de tu torso. Todo lo que viene después es sacrificio. Las amás, y si corren hacia la calle cuando viene un auto puede darte un ACV (...) pero no quisiera estar acá en medio de sus reclamos, con la casa dada vuelta y habiendo perdido el tiempo de verificar mails, en cocinar". Laura le pone palabras sin miedo a lo que muchas mujeres sienten o piensan pero dudan en expresar. Es una mujer tragicómica en una búsqueda incesante. Una mujer abatida, podrida, que intenta hacerse cargo de su niña interna mientras deconstruye, en una etapa de crisis. Un libro tentador donde la auto-honestidad es su sello más potente.

LEONA

Ediciones Emancipate

Autora: Violeta Vázquez





Vivir mejorCómo descifrar las grandes preguntas existencialesDaniel López Rosetti es especialista en clínica médica y cardiólogo. Es además jefe del servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central Municipal de San Isidro, Buenos Aires y director de la unidad de ecobioética de la Unesco que funciona en el mismo hospital, entre otras actividades que realiza con pasión y profesionalismo. López Rosetti es un importante divulgador y escribe en varios medios gráficos. También da charlas y conferencias en todo el país y participa de programas televisivos.En Emoción y sentimientos se dedica a devolverle a los lectores el interés por los grandes interrogantes que plantea la vida. La ira, el enojo, el miedo, la alegría, el amor y el odio son analizados y desmenuzados por su mirada en una invitación permanente a la reflexión, abriendo la oportunidad de cambios que permitan vivir con menos ansiedad, más salud y un mayor disfrute."Me anima un único interés en este sendero de tinta: colocar la emoción y los sentimientos en su justo lugar, en una suerte de elogio para ambos, para que quede claramente expresado y justificado que no somos seres racionales, sino que somos seres emocionales que razonan, que no es lo mismo", destaca el profesional en la introducción de este trabajo. Como cardiólogo y especialista en el manejo del estrés, López Rosetti se detiene en el impacto de lo emocional en la salud física. Así, por ejemplo, ahonda en el Síndrome del Corazón Roto. "El corazón femenino es biológica y emocionalmente sensible. Las afectaciones emocionales, en especial las relacionadas con los vínculos, los afectos y los seres queridos tienen una especial influencia en el corazón de la mujer", dice el autor, y relata el caso de Analía que con 54 años concurre a una guardia médica por dolor en el pecho y palpitaciones. Y aunque todo parecía indicar que estaba cursando un infarto no era así. Lo que padecía era el síndrome de Tako-Tsubo, una enfermedad que se presenta mayormente en mujeres posmenopáusicas y frente a alguna circunstancia de la vida que produce mucho sufrimiento.La felicidad es otro tema que el autor aborda. "El concepto de felicidad está sometido al rigor de la ciencia", aclara.El peso de la genética también es observado por López Rosetti en su nuevo libro.emoción y sentimientosEditorial PlanetaAutor: Daniel López Rosetti.

Alimentación

Prevenir enfermedades y frenar el sobrepeso

La Revolución SmartFood es un libro sobre nutrición que propone un plan alimentario avalado por el Instituto Europeo de Oncología. Está basado en 30 alimentos que contienen moléculas que "influyen en la longevidad y la calidad de vida, y que protegen al organismo y lo preservan de la obesidad, el envejecimiento y otras enfermedades crónicas", según relata su autora, Eliana Liotta, que es periodista científica, escritora y autora del blog "Il bene che voglio", del Corriere della Sera.

Colaboraron con la escritora Pier Giuseppe Pelicci, codirector científico del Instituto Europeo de Oncología, y Lucilla Titta, nutricionista y responsable de seguridad alimentaria de la misma institución científico-médica.

"La dieta Smartfood empieza en la cabeza y sigue en la mesa: es un estilo de vida y exige ser consciente de lo que se come", indica la autora en un segmento del libro. Y agrega que la educación alimentaria tiene una importancia tan grande que "debería enseñarse en las escuelas, como una asignatura más".

El libro va haciendo un recorrido alimento por alimento y señala los lugares comunes y los mitos referidos a cada uno de ellos. Sobre el chocolate, por ejemplo, se menciona que tiene una acción balsámica en el corazón y las arterias, aún cuando es un producto que contiene grasas y azúcares. Obviamente la dosis y la calidad del chocolate son fundamentales, pero cada vez son más los nutricionistas que lo suman a los planes de alimentación, incluso para descenso de peso.

Un capítulo relevante del libro está dedicado a los frutos secos, aliados de la salud y muy útiles para mantener el colesterol a raya. "Aunque parezca mentira los frutos secos ayudan a adelgazar. ¿Con tantas calorías como contienen? ¿Con tantas grasas?", pregunta la autora. E inmediatamente vienen las respuestas. El poder de las nueces es clarísimo, se indica. Un estudio al que hace referencia, y que publicó la Harvard Medical School de Boston es que, entre 76 mil mujeres y 42 mil hombres estudiados, los que comían nueces una vez por semana tenían un riesgo de moralidad un 11 por ciento más bajo, y los que lo hacían diariamente, un 20 por ciento. Desde ya que las cantidades tienen un valor fundamental, no se pueden consumir sin límites.

La Revolución SmartFood incluye test personales y cuadros con sugerencias específicas para cada día.

la revolución smartfood

Editorial Grijalbo

Autora: Eliana Liotta

CreatividadUn puente para encontrarse con la capacidad de producirJulia Cameron es artista desde hace más de tres décadas. Escribió cuarenta libros incluidos varios éxitos editoriales. Junto a Emma Lively, violinista clásica, escritora, compositora y letrista, concibieron Nunca es demasiado tarde para ser artista, una publicación que resulta inspiradora. Estructurado como un curso de doce semanas, el libro incluye herramientas simples para dar paso a una nueva etapa plagada de creatividad. En la propuesta de la primera semana las autoras hablan de "reavivar la sensación de asombro". Estimulan al lector a desprenderse de los prejuicios y la autocensura. También a alejarse del escepticismo.Cada semana hay tareas y acciones para realizar. Y preguntas bien personales que hay que animarse a responder.El libro repasa los temores principales por los cuales una persona no se anima a hacer eso que tanto le gusta o desea. ¿Por qué postergamos? ¿Por qué no le encontramos sentido a lo que hacemos pero tampoco buscamos nuevos horizontes? Son interrogantes que se van desanudando con propuestas creativas y divertidas.Repasar momentos de la vida para encontrar donde se quedaron las ganas, por qué se trabaron las ilusiones es parte de la invitación que Cameron hace en este libro."Es un proceso divertido, relajado, gradual que te ayudará a explorar tus sueños creativos, tus deseos e ilusiones, y pronto comprobarás que nunca es demasiado tarde para volver a empezar", destacan las autoras.Nunca es demasiado tarde para ser un artista incita a recuperar sensaciones como la aventura y el atrevimiento."¿Qué te divertiría hacer si decidieras forzar los límites un poco? Nunca es tarde para asumir riesgos creativos por primera vez, para forjar nuevas relaciones y nuevas clases de relaciones, para ver lugares nuevos y alcanzar nuevas meta".La idea es que a partir de esta lectura las personas rompan las cadenas de la rutina y el aburrimiento para explorar escenarios que los hagan cada vez más creativos y felices.nunca es tarde para ser un artistaEditorial AguilarAutora: Julia Cameron