"Me gusta ver los hilos que unen las cosas"

Ximena Díaz Alarcón, especialista en estudios de mercado y tendencias, será una de las oradoras de las particulares charlas. Este año la versión rosarina se llamará "Tiempo de lo inefable" y se realizará en el estadio Jorge Newbery el sábado 7 de octubre

Observar, analizar, innovar, implementar. De eso se trata el trabajo de Ximena Díaz Alarcón, una actividad compleja que no sólo pone en marcha durante las horas que le dedica a su actividad profesional sino que aplica en la vida. "Soy curiosa por naturaleza y siempre me interesaron las personas", afirma la mujer que no puede ver una película o ir a un cumpleaños sin detenerse a pensar en los "patrones" ocultos detrás de los diversos comportamientos.

"No puedo escindirme y ser por un lado la que trabaja, por otro la madre, por otro la amiga. Creo que todo se conecta de algún modo y me encanta que así sea", comenta durante una charla con Más.

Es licenciada en Relaciones Públicas y Publicidad, tiene estudios de posgrado en Antropología Social y Política. Se ha especializado en Brand Marketing e Investigación de Mercado y Tendencias, y cuenta con más de 15 años de experiencia profesional como Brand Manager de marcas líderes y dirección de proyectos de investigación e innovación. Será una de las oradoras de la nueva edición de TEDxRosario que se realizará el sábado 7 de octubre en el Estadio Municipal Jorge Newbery bajo el título "Tiempo de lo inefable".

TED (Tecnología, Entretenimiento y Diseño) es un ciclo de conferencias internacionales que alcanzó enorme prestigio, que tiene un congreso anual pero que también se muestra en múltiples escenarios a lo largo del mundo. El objetivo es que las comunidades, organizaciones y personas tomen, de las experiencias de los expositores, estímulos y ejemplos para incentivar la producción de ideas, el intercambio y los valores. Destacar el trabajo en equipo es central en la propuesta. Rosario realizará este año su séptimo encuentro. Los anteriores también se hicieron en sitios emblemáticos de la ciudad como el Teatro El Círculo o el Monumento a la Bandera donde se rompió un récord Guinness con la tormenta de ideas más grande del mundo.

Los temas que se abordan en estas charlas (miles de ellas están disponibles en YouTube) van desde la biotecnología hasta la psicología, la educación, la música, la robótica, los deportes o la posibilidad de conocer fuertes vivencias en las que se destacan la superación y resiliencia.

Díaz Alarcón tendrá, en Rosario, su debut en estas charlas y confiesa que le genera una gran expectativa pero que está dispuesta a venir a disfrutar y conocer más de esta ciudad "a la que he ido sólo de paso pero que, sabemos, trasciende por su gente, su buena onda, por lo cultural".

Con 44 años Díaz Alarcón tiene un enorme recorrido en el campo de las tendencias y el análisis de mercados y se caracteriza por su capacidad de trabajo, compromiso y por una energía particular que, según ella, le ha servido de motor aunque a veces "esté repleta de cosas". Es la directora de Trendsity, una empresa floreciente en investigación de mercado, marketing, análisis de tendencias y consultoría estratégica que es contratada por numerosas empresas líderes, en múltiples categorías de consumo. En TEDxRosario disertará sobre "las personas".

"Es un tema superamplio, así que estuve trabajando en cómo exponer, y creo que el resultado va a ser interesante", dice. Las charlas TED no duran más de 18 minutos, por lo tanto es un gran desafío para los oradores resumir con profundidad y creatividad sus ideas en ese lapso.

Díaz Alarcón habla sobre su historia y repasa por qué se decidió por el estudio de los mercados y el consumo. "La verdad es que siempre me interesaron las personas, qué distancia existe entre lo que esperamos y lo que nos llega, por qué elegimos determinada cosa y no otra, y desde ya, me apasionan las personas en su contexto porque somos básicamente seres sociales".

"Mis papás se separaron cuando era muy chica, algo que no era tan usual en ese momento, y mi padre se fue a vivir al exterior. Además soy hija única. Quizá — lo pienso ahora— el hecho de tener una familia no común para la época, el ir a otras casas y ver otras situaciones familiares, hicieron que crezca mi interés por los diversos modelos, por otros formatos. Algo como: el patrón (las estructuras) versus mi realidad", reflexiona. "Sí, desde temprano entendí que no había un solo modelo para las cosas".

Díaz Alarcón, quien asegura que también podría haberse dedicado a la psicología, se describe como una buscadora de conocimientos. "Me atraen muchas pero muchas cosas, soy una lectora voraz, me gustan el cine y el teatro. Siendo más joven pude empezar a viajar y a conocer, y todo eso me genera mucha adrenalina. Creo que no soy tibia. Me emocionan mucho las razones por las que somos diferentes, soy extremadamente sensible a las diferencias, a la variabilidad, a todo lo que veo y escucho", piensa en voz alta.

Dice que su trabajo le permite confirmar lo rápido que todo cambia, cómo el mundo se adapta a las tecnologías, a la novedad. "El consumo habla de nosotros y es una actividad más que hacemos en contexto", destaca.

Imparable, la mujer que es esposa y madre de dos hijas confirma lo que lo suyo es "24/7", en relación a que todo el tiempo está pensando, moviéndose, reflexionando. "No siento la necesidad de apagarme, y te aseguro que eso no me estresa".

El 7 de octubre los rosarinos tendrán la posibilidad de verla en escena hablando de los seres humanos, las tendencias y de cómo avanzamos sin perder las raíces. "Todo tiene un comienzo, nada sucede de un día para el otro, y hay que tomarse el tiempo de ver y analizar los hilitos que unen las cosas", propone.

Ideas sagradas. En 2014 TEDxRosario se hizo en el Monumento. La "tormenta de ideas" batió un récord de Guinness.