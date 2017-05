Las utopías de la doctora Aslan

En agosto de 1982, mientras médicos y gerontólogos de todo el mundo se reunían en Viena para una asamblea de la ONU sobre envejecimiento, el diario El País de España entrevistó a la doctora Ana Aslan, directora general del Instituto Nacional de Gerontología y Geriatría de Rumania. Según la corresponsal, Aslan era entonces "una enjuta anciana de 85 años que avanza muy derecha y representa la edad que tiene. La lleva mejor que algunos de sus coetáneos y peor que otros, pero alegra su ancianidad con un ligero camisero de florecitas azules que deja ver un triángulo de encaje blanco por el hueco traicionero de un botón desabrochado".

La referencia no era casual. La descripción no era ingenua. Desde hacía tres décadas, Aslan tomaba la fórmula que la había transformado en un emblema de los sueños rejuvenecedores: el Gerovital H3. Y no sólo ella lo hacía. En las décadas del '60 y '70, la promocionada lista de pacientes que disfrutaron de sus beneficios incluía a Marlene Dietrich, Konrad Adenauer, Kirk Douglas, Charles De Gaulle, Ho Chi Minh y Salvador Dalí. En 1975, durante una visita oficial a varios países de América Latina, el dictador rumano Nicola Ceausescu, rojo de furia, se quejó a un asesor de que sus pares preferían hablar del tratamiento de la doctora Aslan antes que de política.

De acuerdo a la página web del instituto en Bucarest, que hoy lleva el nombre de su ex directora, el producto sigue siendo un bálsamo milagroso en personas de la tercera edad: reduce la depresión y la ansiedad, aumenta las ganas de vivir, incrementa las capacidades físicas e intelectuales, disipa las manchas cutáneas, mejora el tono muscular y la movilidad de las articulaciones, reactiva el crecimiento de los cabellos y normaliza la presión arterial. Y si alguien tiene dudas, el establecimiento informa: "Todas estas observaciones clínicas han sido verificadas por la experiencia".

El ingrediente activo del tónico antiage de la doctora Aslan es la procaína: un anéstesico local sintetizado en 1905 y relacionado estructuralmente a la cocaína, pero sin sus efectos adictivos. Aslan, quien, según la historia oficial decidió estudiar medicina y combatir el envejecimiento cuando perdió a su padre a los 13 años, empezó a experimentar con la droga a fines de la década del '40, especialmente en ensayos para prevenir o paliar la artritis en ratones de laboratorio. Pero cuando observó que los roedores no sólo mejoraban la movilidad de las articulaciones, sino que también recobraban peso y brillo, supuso que la actividad de la procaína podía ser más amplia. En lugar de acertar un color en la ruleta, podía ganar un pleno.

Entre 1949 y 1951 Aslan trató a los primeros pacientes humanos, todos de edad avanzada. Y quedó deslumbrada. Quienes recibieron el Gerovital "mostraron un cambio en sus condiciones físicas y psicológicas", escribió. "Tuvieron un aumento de la memoria, una disminución de la rigidez por el Parkinson y un incremento de la potencia muscular". Como si hubieran rejuvenecido 20 o más años.

En la siguiente etapa seleccionó a otros 25 ancianos para comparar, durante tres años, los efectos del Gerovital con tratamientos alternativos, como vitaminas o extractos de glándulas. Y luego extendió el uso a otros 2500 pacientes, dada la "inocuidad" de la medicación (que podía ser inyectable u oral). Los primeros datos alentadores parecían confirmarse. Los resultados fueron presentados en 1955 en la revista de la Academia Rumana de Ciencias. Y dos años más tarde en un congreso internacional de gerontología en Verona, Italia. Aslan estaba exultante: "Puede afirmarse", aseguró, "que la procaína reduce la edad biológica por debajo de la cronológica. Debería ser considerada una sustancia útil para la prevención y el tratamiento en la lucha contra vejez".

Un periodista comparó en 1960 al Gerovital con el "soma", la pastilla de la dicha que inventó Aldous Huxley en "El mundo feliz". Pero el grueso de la comunidad de médicos y científicos nunca compartió semejante entusiasmo y considera que no existen evidencias fundadas de una acción efectiva anti-edad. "Aslan es afectuosa, atenta y carismática", señaló el biólogo David P. Barash en un libro sobre envejecimiento. "Así que es posible que, al menos, algunos de los éxitos que se le atribuyen tengan muy poco que ver con las sustancias que inyecta y mucho con las expectativas que proyecta".

La sola insinuación de que las bondades de su medicación se pudieran asignar a un simple efecto placebo irritaba a Aslan. "Uno no puede encontrarse mejor psicológicamente sin estarlo también físicamente", sostenía. La médica rumana recomendaba tomar la medicación como preventivo después de los 40 o 45 años. Pero si uno quería además un tratamiento intensivo podía acceder a los programas de su instituto en Bucarest, que hoy sigue ofreciendo la fórmula contra la vejez a un precio más razonable que La Prairie: desde 1.160 euros por el plan de dos semanas, con medicación, exámenes, comidas y alojamiento incluido.

Cuando falleció Aslan, el 20 de mayo de 1988, un año y medio antes de la caída del Muro de Berlín, hubo seguidores que desestimaron la idea de una muerte natural y lo atribuyeron a un complot del que participó la policía secreta rumana. ¿Cómo iba a morirse así nomás, si apenas había cumplido 90?