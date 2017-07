La psoriasis ya no es una condena

Lo afirman médicos dermatólogos, que confían en los beneficios de los nuevos tratamientos. Es clave que la enfermedad sea abordada por un equipo interdisciplinario que incluya psicoterapeutas.

"Convivir con psoriasis no es fácil pero en los últimos años asistimos a una revolución en cuanto a los tratamientos. Les diría a las personas que sufren a causa de esta enfermedad que no se rindan, que hay esperanzas". La que habla, de manera contundente, es Mabel Messina, quien junto a Alejandro Giavarini, ambos dermatólogos, coordinan el flamante Centro de Psoriasis y Artritis Psoriásica del Hospital Italiano de Rosario, un ámbito de la salud que hace hincapié en el trabajo interdisciplinario.

Por eso el lugar cuenta además con médicos clínicos, hematólogos, dermatólogos, hepatólogos, reumatólogos, infectólogos, oftalmólogos, gastroenterólogos y cirujanos, y también psicoterapeutas, todos ellos capacitados en dar respuestas o al menos ofrecer paliativos a una afección que involucra a las personas física y psíquicamente.

Se calcula que en la Argentina hay 200 mil personas con psoriasis en placas, moderada o severa. Estas lesiones cutáneas que se escaman, que pican, que se ponen coloradas, son motivo de malestar, de angustia, de frustración. No son pocos los pacientes que evitan salir de su casa, que hace años que no van a una piscina o a la playa, que —sobre todo cuando hace calor — no quieren hacer nada a la vista de otros.

La vida cotidiana de quienes tienen psoriasis puede complicarse. "Hay hombres y mujeres que padecen mucho el hecho de sacarse la ropa y que la piel se descame; en ocasiones sus parejas también lo sufren o les molesta, no es sencillo, pero lo cierto es que hay que hablar de esto, correrse del lugar de la vergüenza y tener la constancia para encarar un tratamiento. En estos pacientes es bastante frecuente el abandono de las terapias", señaló Messina.

"Muchos han probado un montón de cosas y se sienten abatidos, cansados. No es raro que los especialistas en psoriasis tengamos que resolver las consecuencias de medicaciones caseras o de cosas que les han dado otros médicos, pero que no son las correctas para este problema", relataron los dermatólogos a Más.

Aunque la enfermedad no tiene cura hay novedades que hacen que el horizonte sea optimista. "Los nuevos medicamentos aprobados en la Argentina tienen efectos muy benéficos. Son el día y la noche respecto a lo que teníamos en otras épocas", manifestaron los expertos.

Hay drogas, destacaron, que muestran mejorías rápidas en la piel de más del 75 por ciento de los afectados de psoriasis de moderada a severa.

A cualquier edad

La psoriasis, que es una condición inflamatoria de la piel, puede afectar a las articulaciones. Genera dolor, enrojecimiento, descamación e hinchazón en diversas zonas. Puede manifestarse con intensidades diferentes a cualquier edad, y no es contagiosa. Sí puede tener un componente genético aunque no se sabe con certeza qué la provoca. Por eso no es tan raro que haya varios miembros en una familia que tengan este diagnóstico, al que se llega de manera clínica.

El sistema inmunológico se ve comprometido y se producen respuestas celulares que no son "normales".

Aunque las manifestaciones no son tan claras como en la adultez, los chicos y adolescentes pueden tener psoriasis. "Lesiones en el cuero cabelludo y/o algunos sectores del cuerpo cuya piel se descama, son señales de alerta, pero no hay que desesperarse. Lo mejor es consultar al pediatra que hará una derivación en el caso de que lo considere oportuno", comentaron los médicos.

La forma más típica de aparición es la psoriasis en placas, que es la que tiene el 80 por ciento de los pacientes. Afecta codos, rodillas, cuero cabelludo y la región sacra. Se sabe que algunos medicamentos, un traumatismo, una infección o altos niveles de estrés pueden desencadenarla en cualquier momento de la vida si la predisposición existe.

"Es muy importante consultar a especialistas en psoriasis porque se trata de una enfermedad muy compleja, con particularidades. No hay dos pacientes iguales y por eso el tratamiento debe ser a la medida de cada persona. Les sugerimos a quienes hace tiempo que no consultan por su problema que no se desanimen porque hay cada vez más recursos, porque conocemos mucho más que antes a la enfermedad y no es mentira que una persona con psoriasis puede hacer una vida normal", enfatizó Messina.

Los médicos recomendaron el apoyo de los grupos de pacientes. "En la Argentina existe Aepso, una asociación civil que ayuda a los enfermos de psoriasis, que trabajan desde hace años y con enorme responsabilidad. Los dermatólogos estamos en contacto con ellos y sus acciones son muy positivas para quienes viven con esta enfermedad y sus familiares", dijeron los especialistas.

Picazón y escamas. Las molestias en la piel son uno de los mayores problemas en personas con psoriasis.