Apoyo psicológico a la persona con cáncer

Enfrentar un diagnóstico de cáncer siempre es impactante. La enfermedad, y la idea de la muerte, suelen atravesar, con una fuerza arrolladora, los pensamientos de quien recibe esa noticia. El miedo al sufrimiento psíquico y físico, y la angustia que genera la incertidumbre son sentimientos comunes, frecuentes. ¿Cómo suponer entonces que esa persona no necesita apoyo anímico? ¿Por qué los médicos no ofrecen, o sugieren, siempre, la ayuda de un terapeuta que sostenga a quien debe iniciar un tratamiento oncológico, alguien capaz de disminuir temores y acercar alivio? Con la expectativa de que sean cada vez más los equipos que trabajen codo a codo para dar a la persona con cáncer toda la contención posible, un grupo de profesionales, respaldados por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), realizarán las Jornadas Interdisciplinarias: "Abordaje integral del paciente con cáncer" que se desarrollarán el viernes 20 de octubre en Maipú 1065.

"Muchos médicos no dan lugar a lo emocional", dice María Fabiana Correa, psicóloga clínica, y una de las organizadoras del encuentro, quien junto a Rosa Calisse, también psicóloga ( ambas con experiencia en la psico-oncología) hablaron con Más sobre la importancia de la reunión que se hará en Rosario. Las acompaña Mariela Lindozzi, directora de Orientación Estudiantil de la UNR.

La psico-oncología es una práctica específica a la que los psicólogos recurren para abordar las innumerables situaciones de estrés, ansiedad, malestar que puede llegar a atravesar una persona con un diagnóstico de cáncer. "Tiene un marco teórico claro, responsable, bien delineado pero no estricto", señala Correa. Se refiere a que cada profesional trabaja desde el marco teórico al cual adhiere. "Nosotras trabajamos desde el psicoanálisis aunque no de manera rígida, pero dentro del grupo Continuidad (que conforman distintos profesionales) hay gente que lo hace desde el marco teórico sistémico o profesionales que lo hacen desde el mindfulness. Lo importante es destacar que la técnica oncológica tiene sus especificidades".

"Se plantean muchos dilemas en el contexto del tratamiento, tanto para el paciente como para quienes lo asisten médicamente, por eso nosotras entendemos que hay que trabajar con todos ellos, y obviamente también con la familia, que tiene un rol central", agrega Calisse.

"El psicólogo cumple una función de enlace que es muy importante. Dentro del equipo interdisciplinario somos los que de algún modo vinculamos a todas las partes", agrega Correa, quien no duda en afirmar que en el ámbito privado es donde más hay que trabajar en la toma de conciencia de la importancia del apoyo psicológico al paciente con cáncer.

"En la salud pública hay dispositivos conformados y sistematizados, a diferencia de lo que suele suceder en clínicas y sanatorios. Hay un recorrido diferente en este tema. Obviamente a veces funciona mejor que otras y también es preciso seguir trabajando, pero los dispositivos allí existen", menciona Mariela Lindozzi.

La psicóloga habla además de la importancia que tienen estas jornadas en la formación profesional y por eso el apoyo desde Orientación Estudiantil. "Apostamos fuertemente a la capacitación, a la formación continua. La psico-oncología requiere una capacitación rigurosa, por eso les damos a los graduados éstas y otras oportunidades para mejorar su preparación para un tema tan específico y al mismo tiempo complejo y delicado", señaló Lindozzi.



Referentes



A las jornadas asistirán oradores que son referentes en la materia. Las charlas también intentan recorrer todo la columna vertebral de la psico-oncología. Algunas de las propuestas para ese día son:

• Clínica y tratamientos. Abordaje psicológico. Disertan: Edgardo Cigno, María Laura Schmidt, Juan Carlos Rodríguez Otero y María Fabiana Correa.

• Asesoramiento genético y comunicación a cargo de Analía Luzzini, Patricia Saldías, Gabriela Torrilla, Marcela Martín, Dalila Combas, Estela Brisar.

•Cuidados paliativos y bioética con Emilia Arrigui, María Eugenia Méndez, Fanny País, Teresa Faix, Rosa Calisse y Marcela Martin.

• Acompañamiento terapéutico. Enfermería. Espiritualidad: Daniela Marrano, Alicia Félix, Daniel Lugli, Marina Gil.

•La conferencia de cierre estará a cargo de Emma Buseta y Mónica Pucheu quienes se referirán a "Lo disruptivo del cáncer".

Las psicólogas anticiparon que las jornadas serán un espacio ideal para intercambiar experiencias y ampliar los conocimientos sobre un área aún poco explorada en ciertos ámbitos de la salud. "No hay que olvidar que el cáncer es una problemática del orden sanitario y social y que abarca a la persona en todas sus expresiones. Hay muchos ejes que nos plantea una persona con este diagnóstico, y no hay que descuidar ninguno de ellos porque todos son relevantes: lo psíquico, lo social, lo ético, lo espiritual. A nosotros, como profesionales de la salud mental, nos toca ser parte del entramado que le permite a ese hombre, a esa mujer apuntalar el deseo de superar el malestar".





Insripción en www.orientacionestudiantil.unr.edu.ar