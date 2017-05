Alergias que pueden ser graves

La alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) es una afección que padecen entre el 2 y el 3% de los niños menores de 3 años y que es importante identificar a tiempo. Dado el impacto del tema, fue abordado en una mesa redonda sobre alergias alimentarias en el marco del 6º Congreso Argentino de Gastroenterología Pediátrica, organizado por la Sociedad Argentina de Pediatría.

Claudio Parisi, presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, destacó que pese a que la alergia a la proteína de leche de vaca se manifiesta mediante síntomas subjetivos e inespecíficos —y un grupo importante de ellas no cuentan con métodos objetivos para su diagnóstico— hay algunos signos para tener en cuenta en los niños, por ejemplo: llanto persistente, sangrado en la materia fecal, reacciones alérgicas, síntomas símil reflujo, cólicos y retraso en el crecimiento (enteropatía), situación (esta última) que puede suceder cuando el bebé no es diagnosticado a tiempo.

Existen varios tipos de APLV. Las mediadas por el IgE —un anticuerpo involucrado en el proceso alérgico— y por lo general responden de manera inmediata frente a la ingestión del alimento. "Son relativamente sencillas de diagnosticar, pero se debe tener en cuenta que varían en intensidad en función de la cantidad de alimento ingerido y que también puede suceder que el mismo alérgeno alimentario no siempre produzca la misma sintomatología, ni de similar intensidad", alertó Christian Boggio Marzet, pediatra gastroenterólogo y coordinador del Grupo de Trabajo en Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital Pirovano, de Buenos Aires.

Luego, se encuentran las no mediadas por IgE y que —como principal característica— tienen síntomas inespecíficos y de aparición mucho más tardía. Además no responden a las pruebas de alergia. "En ambas situaciones, el tratamiento se inicia con la llamada dieta de exclusión, que consiste en la supresión inmediata en la dieta de la mamá del alimento sospechado, en este caso la leche de vaca y todos sus derivados, mientras que cuando ya no se mantiene el amamantamiento o el bebé recibe alimentación complementaria, la supresión también debe alcanzar al niño", subrayó Parisi.

"En estos casos, como complemento a la leche de vaca que el niño no puede ingerir, se recomienda la incorporación de leches de fórmula especiales, bajo indicación del médico tratante. Por lo general, si las manifestaciones son leves, se indican fórmulas especiales, que tienen la proteína de la leche de vaca "rota" o fragmentada, lo que disminuye su capacidad de generar alergia. Son las fórmulas extensamente hidrolizadas y, si los síntomas son más severos, se recomiendan las fórmulas a base de aminoácidos, donde directamente la proteína está fragmentada en el 100% de su totalidad, con lo cual la capacidad de generar alergia es prácticamente nula", sostuvo Boggio Marzet. "La cobertura de estas fórmulas está garantizada por la ley de leches medicamentosas, que entró en vigencia en febrero", agregó, ya que no son pocas las veces que las familias tienen que batallar con las obras sociales para que les entreguen estas leches especiales, indicadas para el tratamiento del niño o niña.

"Afortunadamente, la mayoría de estos cuadros de ALPV, cualquiera sea su origen, suelen revertir por sí solos antes de los 3 años de edad. Sin embargo, en niños pequeños representa un problema serio que debe atenderse, ya que se corre el riesgo de que se presente un cuadro severo de desnutrición y otras complicaciones como complicaciones en el crecimiento", aclaró Parisi.

"Ya en un trabajo de nuestro equipo presentado en 2010 en el Congreso Anual de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición, observamos que cuanto más tarde se diagnostica y se trata la APLV, mayor es el riesgo de comprometer seriamente las curvas de crecimiento de estos niños. No debemos perder de vista que, en el mejor de los casos, el tiempo promedio desde la aparición de los primeros síntomas hasta el diagnóstico no es inferior a los 3 meses", mencionó Boggio Marzet.





Impacto de las cesáreas





Entre las causas que aumentarían el riesgo de presentar alergia a la proteína de la leche de vaca se destacan los antecedentes de alergias en la familia, pero aparece también el nacimiento por cesárea. El tema fue estudiado en una investigación denominada "¿Es el parto por cesárea un factor de riesgo para el desarrollo de alergia a proteína de leche de vaca (APLV) en lactantes argentinos?". El estudio fue liderado por Christian Boggio Marzet e incluyó al Grupo de Trabajo en Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano.

Entre los años 2010 y 2014 se relevaron 238 pacientes de una edad promedio de 7 meses y con un peso promedio de 3.149 kg, que presentaban signos aparentes de APLV. Del total, un 56,3% había nacido por cesárea y un 43,7% por parto natural. Entre su conclusión principal se halló que aquellos niños que no habían transitado el canal vaginal tendrían un riesgo más elevado para desarrollar reacciones inmediatas de alergia a la proteína de la leche de vaca y también reacciones tardías, como reflujo gastroesofágico y cólicos. El trabajo fue publicado en el Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition.

La flora intestinal, técnicamente llamada "microbiota", está colonizada por millones de bacterias que determinan gran parte de la inmunidad del individuo. El bebé recibe de su madre esos primeros gérmenes beneficiosos que se alojarán en su intestino por nariz y por boca durante su paso por el canal vaginal. En contrapartida, los primeros gérmenes que reciben aquellos que nacen por cesárea son los que circulan en la sala de parto, que no son los microorganismos que lo ayudarán en el desarrollo del sistema inmunológico en el intestino. Esta situación empeora cuando la mamá ha recibido antibióticos por alguna infección (aún durante el propio parto), cuando el nene es prematuro o cuando desde muy temprano no recibe lactancia materna.

"Promoviendo el parto vaginal, siempre que sea posible, y fomentando la lactancia materna, estaremos contribuyendo a la formación de una microbiota más protectora, que ayudará a la formación del sistema inmunológico del intestino y lo fortalecerá frente a este tipo de agresiones como las alergias a la proteína de la leche de vaca", manifestó el coordinador del estudio.