Martín: "No vinculo los abusos sexuales de menores con el celibato"

El arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, calificó de dolorosa, humillante y vergonzosa la situación de abusos de menores por parte de sacerdotes, y consideró que para él no hay relación entre estas violaciones a niños y la promesa de celibato que deben afrontar los curas. También cree que "el acto sexual de personas del mismo género no corresponde a la naturaleza".

"Si es bien vivido con la virtud de la castidad, a la persona la hace más equilibrada. Otra cosa es el celibato mal vivido de forma represiva; y lo que es represivo después explota. Quien está erigido en alguien que representa a Jesús hace todo lo contrario. Esta situación provoca un escándalo y debemos ponernos las barbas en remojo y elegir mejor los candidatos al sacerdocio", dijo Martín el programa radial de LT8 "Los Notables". Y sentenció: "Hoy trabajamos con psicólogos, pero a veces no se revelan estas cosas y después ocurre que la corrupción de lo mejor es lo peor".

El obispo, designado arzobispo por el Papa Francisco en julio de 2014, reconoció que "hoy se hace difícil entender las palabras morales del cristianismo" respecto de las relaciones sexuales dentro y fuera del matrimonio y no con el fin de la reproducción. Y atribuyó: "Hay un modo correcto e incorrecto de ejercer la sexualidad. Para nosotros el cuerpo no es un objeto y por lo tanto no lo puedo prestar, si lo dono ya no es mío, por eso el acto sexual es la expresión máxima de entrega total a la gracia de Dios".

En este sentido, volvió a dar su visión sobre las relaciones homosexuales: "El acto sexual de personas del mismo género no corresponde a la naturaleza. Dios te da la posibilidad de elegir y no te deja de querer, pero te dice «eso no es lo que corresponde al diseño que yo te di, te hace mal». Yo creo en esto y te lo ofrezco para tu vida y si no lo tomas no te juzgo". Según Martin, Cristo busca la felicidad de todos, y la persona que tiene su homosexualidad definida "no la encuentra en esas relaciones".

La relación con las mujeres

El máximo representante de la Iglesia Católica en Rosario se refirió también a los incidentes en torno a la catedral durante la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres. "Hay grupos extremistas que no aceptan que la iglesia (católica) tenga puntos con los cuales no tranza y de allí la rabia y la bronca de querer atacarla", señaló.

El aborto y la razón

También se mostró inflexible sobre el aborto. "Cuando discutimos el aborto en el ámbito público, no lo hacemos desde el dogma, porque no queremos imponerles una idea, sino que los argumentos que usamos vienen desde la razón, no de la fe. Entendemos que el grado de civilización de la sociedad es la defensa de los más débiles, y el más débil es el embrión", señaló el arzobispo. Si bien dijo comprender que hay situaciones donde mujeres quedan estériles o mueren por prácticas de aborto clandestinas, y admitir que se alza un negocio alrededor de la ilegalidad, fue categórico en su definición: "No podemos decir que algo que está mal sea un derecho".

Pobreza

El arzobispo se refirió, además, al 32 por ciento de pobres que, según el Indec, tiene hoy Argentina. "La política debe hacer protagonistas a las personas poniendo sus dones en funcionamiento, por eso la deuda más grande es tener un millón de jóvenes que no trabajan ni estudian. Eso es terrible porque es fuente de vicio y de delincuencia". Frente a esta situación, Martín consideró que a dirigencia debe abrir nuevos caminos, y "este gobierno lo está intentando".

El problema de real preocupación para Martín es "la falta de seguridad y la droga" vista como algo crónico que afecta a la sociedad. "Argentina desde hace muchos años viene en declive. Siempre hay connivencia por parte del poder, algunos por omisión o por acción, pero siempre encuentran en este negocio un lugar de dominio".

Pidió que los gobiernos nacional y provincial se pongan de acuerdo y actúen de forma decisiva contra el narcotráfico. "He conversado con la intendenta Mónica Fein sobre temas de droga, a raíz de una crítica que le hice por falta de abordaje integral", aseguró. Y recomendó "enseñar a los jóvenes que hay un valor más grande para la vida que el sólo consumir y divertirse".

El machismo en la iglesia

Sobre si la Iglesia Católica es machista, indicó que "la mujer tiene un rol importante, pero el ministro representa a Cristo y él es varón", por eso es congruente que el símbolo sea un hombre y no una mujer. Y a la par admitió: "Nosotros, los creyentes, somos la esposa de Cristo, por eso el obispo usa anillo; y esa alianza representa la unión del sacerdote, que sería Cristo con la iglesia, su esposa".

El prelado también hizo una reflexión sobre el enfrentamiento que tiene la sociedad argentina donde "estamos tentados más a la descalificación del otro, al insulto, a la injuria, que a escuchar", analizó, y agregó: "Supone un estado de paz en el alma y todos los agravios manifiestan disconformidad y falta de aceptación con lo que nos pasa internamente".

Ana Clara Giorgio Nebbia

Especial para La Capital