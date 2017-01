Mariano Martínez sobre el embarazo de su novia: "No siento que haya sido muy rápido"

Mariano Martínez habló en Revista Luz sobre el embarazo de su novia Camila Cavallo , con quien sale hace pocos meses.

"El amor es el motor de mi vida, nunca tiene una sola forma. Es lo que te hace bien. A esta altura ya todos saben lo que significa ser padre para mí. Me encanta, soy feliz siendo padre de dos hijos y lo seré de tres también, es una responsabilidad, claro, pero muy placentera. Es el trabajo más lindo del mundo", expresó el actor.

Y agregó sobre el bebé en camino: "Todavía no sabemos el sexo, recién vamos a cumplir los tres meses de embarazo. Yo no siento que haya sido muy rápido todo, te juro... Supongo que mi naturaleza es así, soy lanzado y ya no me preocupo por eso. Sé que voy a morir así".