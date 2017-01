"María del Mar es parte de mi pasado, no me importa que esté con otra persona"

Matías Alé disfruta de su presente trabajandol a full en el teatro con la obra "Mr. Amor", en la mendocina San Rafael. Lejos quedaron los brotes psicóticos que sufrió y que obligaron a su internación.

También lejos parece haber quedado su relación con su exesposa María del Mar Cuello Molar , quien fue retratada por la revista Caras besándose con su nuevo novio, Lucas Velasco, en las playas de Punta del Este.

Al ser consultado sobre si había visto esas fotos, el actor, de 38 años, minimizó la situación: "Me siento bien, ¿si vi las fotos de ellos? Alguna que otra creo que vi, pero María del Mar es parte del pasado. No me afecta en absoluto que esté con otra persona. No me molesta, ni me afecta. Yo estoy en otra".