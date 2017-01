Marchi: "Hay una solución parcial"

Sergio Marchi, el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, enfrentó los micrófonos luego de que los jugadores y dirigentes acordaron la forma de pago de uno de los tres meses de sueldo que se le adeudan al plantel. "En realidad la situación se resolvió en forma parcial porque en definitiva para la cuestión de fondo hay que esperar a que ingresen los dineros que Newell's debe percibir (de la AFA). Pero por lo menos se cumplió con la primera etapa (dos meses, uno efectivizado en Rosario y otro en dos cuotas a partir de hoy) que estaba comprometida de palabra. Igual estas son cuestiones coyunturales porque las cuestiones de fondo están lejos de resolverse todavía, pero así como está Newell's hay algunas otras instituciones que tienen este tipo de problemas económicos", graficó el gremialista.

En cuanto a la situación del club del Parque con el plantel profesional, Marchi dijo que "Newell's ha mejorado. Porque había un atraso considerable. Lo que se hizo fue generar un bloque de cancelación de dos meses de sueldo que estaría resuelto y además una sesión tomada contra el futuro ingreso que debería percibir el club de la cuota de Fútbol para Todos para resolver el resto de la deuda (otros dos meses)".

"Los jugadores de Newell's tuvieron una predisposición enorme y el problema no fue que no hayan podido pagar, sino que se comprometieron a pagar y no lo hicieron en tiempo y forma. Después de eso difícilmente podés volver a creer. Entonces había un tema de desconfianza. En realidad estas son situaciones que se pueden destrabar, pero que pueden reaparecer a corto plazo. Y hoy los clubes no saben qué ingresos van a percibir y ahí está la problemática. No hay previsibilidad", detalló el dirigente.

Sobre lo que ocurrió en Newell's con el atraso salarial indicó que "en realidad lo comprometido no se cumplió desde el inicio porque cuando uno firma un contrato está obligado a pagar. Y después se falla en la promesa de pago que se pospone. Esperemos que ahora la situación se pueda resolver de manera favorable y que no sea incumplida".

En cuanto a la situación general del fútbol argentino aclaró que "por ahora sólo hay paliativos en los clubes que tienen deudas con los jugadores. No hay previsibilidad en el fútbol argentino y no se sabe cómo se va a seguir. Esperemos que a lo largo de estos días se puedan clarificar las cosas y saber exactamente qué percibirá cada institución en el futuro y cómo se va a pagar. Y hay que decir que hay clubes que aunque reciban los dineros se exceden en el presupuesto. Es una cuestión de la AFA controlar esta cuestión".

13.39:

Marchi dio los detalles

Sergio Marchi, el secretario general de Agremiados, se dirige a la prensa para explicar los detalles del acuerdo alcanzado en Newell's. "Una solución parcial", advirtió.