Marcelo Tinelli arañó un triunfo sobre la hora en el año de la derrota épica

Ganar o perder. Parece ser que todo se dirime en esas dos palabras. Y Tinelli también lo sabe y juega ese juego, a veces muy a pesar suyo.

La final de "Bailando por un sueño" le regaló una sonrisa al conductor de "ShowMatch". Obtuvo el rating más alto, finalizó el año bien arriba y hasta anunció que no habrá despedida de ciclo (como se leyó y escuchó estos meses en reiteradas oportunidades) sino que hay fecha de regreso: el lunes 15 de mayo de 2017.

Ganar o perder. La dualidad, no exenta de perversidad, sigue rebotando en la cabeza del dueño de la televisión de entretenimiento en la Argentina. Pero Tinelli perdió el año. Le ganó una lata con "Moisés y los diez mandamientos".

Mientras tanto, Pedro Alfonso sigue sonriendo: logró el sueño del pibe, porque pasó de tiracables de Ideas del Sur a conquistar a la chica más linda de la pista (Paula Chaves), después se convirtió en actor de teatro, tevé y cine; y ahora logró lo que le faltaba: levantar el trofeo del Bailando. Como la historia del changuito cañero, pero sin canciones como "Sabor a nada" y con muchas más como "La felicidad" y "Yo tengo fe".

Ganar o perder. La fría información de la final del lunes, que tuvo una previa que arrancó a las 21.30 y se extendió casi hasta las 2 de la madrugada, arrojará que la pareja compuesta por Pedro Alfonso y Flor Vigna venció en una ajustado voto del público a la dupla liderada por el bailantero El Polaco y la exuberante Barby Silenzi. Fue 51.97 por ciento contra 48.03 por ciento, casi nada, para muchos fue un empate técnico. Por eso, Tinelli se vio ante la necesidad de aclarar.

"Desde 2006, que ganó Carla Conte, que estaba acomodada", dijo Tinelli y siguió con una larga lista de ganadores cuestionados, entre los que incluyó a Flor de la V, Pampita y Carmen Barbieri, y recordó que alguna vez le dijeron que fue "un genio" porque no la hizo ganar a Paula Robles, su ex mujer.

Pero Marcelo fue por más y llevó su larga alocución a la desembocadura de un río cuyas aguas suele beber y utilizar: la política. "Hoy seguimos en esta línea de cuál será el acomodado que gane, porque alguno va a quedar enojado. Si no creemos en los políticos de la Argentina, no creemos en las elecciones nacionales, ¿por qué vamos a pensar que algunas personas crean en un programa de televisión? Yo sigo creyendo en las instituciones, en la votación (sic) y sigo creyendo en las votaciones de este programa", destacó el aún candidato a la AFA, cuya presidencia perdió el año pasado en una elección que salió 38 a 38 con 75 votos.

El fraude pudo más que las matemáticas. Otra vez ganar o perder. Aquí perdió, aunque va por otra final, sin baile ni voto del público, claro.

Ganar o perder. Para que el show sea redondito y no faltase otro guiño del conductor más político de la tevé argentina (¿alguien puede dudarlo?), previo a revelarse quién había ganado la final, salieron a escena un grupo de imitadores, en plan "Gran Cuñado".

Como siempre, se ridiculizó a Cristina y Máximo Kirchner y "el rey" Macri, porque estaba con corona, hizo el cierre. Claro, de la mano de Freddy Villarreal, que lo gasta al presidente pero no lo ridiculiza como sí lo hizo Martín Bossi alguna vez, motivo por el cual no lo llamaron nunca más. "¿Yo?,argentino", diría Tinelli, y seguramente argumentará que Bossi no está más en el programa por cuestiones de agenda, mirá vos. Sí, agenda política.

Ganar o perder. "ShowMatch" fue el lunes lo más visto del día con 26.5 puntos de rating. Pero, según television.com.ar, en las 116 emisiones que tuvo al aire, el programa promedió 16.9 puntos, 3.7 menos que en 2015, y obtuvo el promedio más bajo del ciclo desde que está en El Trece (2006).

Ganar o perder. Tinelli vuelve a la tele en 2017. Seguimos perdiendo.

Instantáneas de la final

1. Pedro Alfonso logra el sueño del pibe: ganar el Bailando. A su lado, El Polaco es el rostro de la derrota. 2. La pareja de Alfonso y Flor Vigna fue, por lejos, la de mejor desempeño en la noche final. 3. El cantante de música tropical y su coequiper apostaron a lo hot, pero no alcanzó. 4. Tinelli se ríe de Cristina. 5. Tinelli ríe con Macri.