Maradona va a pelear en la Justicia para conseguir la tenencia legal de Dieguito Fernando

Diego Maradona volvió al país e hizo una confesión inesperada. El exfutbolista aseguró que va a iniciar una demanda legal para pedir la tenencia de Diego Fernando, el hijo que tuvo con Verónica Ojeda, que cumplirá 4 años en febrero y desde hace tiempo ve con cuentagotas. "Me muero por verlo", confesó sin poder contener la emoción que lo embarga por la distancia que lo separa del pequeño.

"Cuando volví a la Iglesia y hablé un montón de cosas con Francisquito (sic), él me dijo que el perdón viene solo", contó Maradona sobre el encuentro que tuvo con el Papa Francisco en el Vaticano, y añadió: "Y Diego Junior vino solo, Jana vino sola, estoy contento... Y si mañana viene el perdón por parte de Gianinna o de Benjamín, o yo le tengo que pedir de rodillas a mi nieto, lo hago sin ningún problema".

Embed



"A Dieguito Fernando también me muero por verlo, pero ahí hay otro problema. Me duele decirlo, pero ahí tenemos un problema de familia. Yo quiero solamente a Dieguito y nada más. Después, los demás, laburen como laburen, es un problema de ellos", contó Maradona hoy en una nota concedida al programa "El Angel de la mañana", que conduce Angel del Brito por El Trece.

"Yo quiero solamente a Dieguito y nada más. Los demás, laburen como laburen, es un problema de ellos. Pasa que no se lo puede sacar a más de 110 kilómetros y Mar del Plata está más lejos, quieren ganar tiempo para traerlo para acá (por Buenos Aires) y yo no me chupo más el dedo, ahora vamos directo con los abogados. Si lo tengo que pedir, lo voy a pedir", disparó, visiblemente enojado.