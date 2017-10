No fue la mejor de las performances la de Maradona en en Parque -jugó apenas cinco partidos- pero para el hincha leproso quedará consigo ese derecho inalienable de decir, firmar y asegurar que en su equipo jugó uno de los más grandes de la historia del fútbol mundial.

Y Diego no pasó por alto este nuevo aniversario. En su cuenta de Instagram posteó hoy: "No, no me olvidé. Un día como hoy, en 1993, me ponía por primera vez la camiseta de Newell´s Old Boys para jugar contra el Emelec. Fue mi regreso al fútbol argentino, después de muchos años de jugar en el exterior. Le mando un abrazo a toda Santa Fe!".