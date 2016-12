Mansilla, un cinco con estilo

Matías Mansilla disputó ante Belgrano su primer partido como titular con la camiseta de Central. Mostró estilo para jugar, personalidad para marcar y aplomo para mantenerse en el partido a pesar de jugar condicionado durante 70 minutos por una tarjeta amarilla que recibió a los 20 luego de una infracción a Mariano Barbieri. Nació en General Roca (Córdoba), un pueblo de 3.500 habitantes. Llegó a Central en 2012 proveniente del Club Deportivo y Biblioteca General Roca.

¿Cuáles fueron las sensaciones del partido con Belgrano?

Por ahí con nervios al principio y muy ansioso antes de que arranque por ser mi debut como titular. Pero con el correr de los minutos me fui soltando. Fue un partido duro en el cual nos condicionó mucho la cancha para hacer nuestro juego pero tiramos todos para adelante.

¿Siempre jugaste de volante central?

No. Cuando llegué tenía una función un poco más de juego en el medio y jugaba un poquito más adelantado. En 7ª, con Alejandro Fernández como DT, cumplí más la función como volante por izquierda pero siempre me amoldé a lo que necesitaba el técnico. Ya en 6ª, con Leo Fernández, me acomodé como volante central.

¿No te condicionó la amarilla?

No tuve muchas alternativas en esa jugada. Pasa que esa amarilla era necesaria. El jugador de Belgrano era bastante rápido y lo empecé a seguir de atrás. Habíamos quedado mal parados y tomé la decisión de hacerle una falta táctica. Pero nunca me condicionó para seguir metiendo y trabando ya que el partido lo demandaba.

¿Qué te dijo Leonardo Fernández tras la victoria?

Nos felicitó a todos. Estaba muy contento por haber ganado. Era la última fecha y estos tres puntos suman para terminar bien el año.

Mansilla no se sintió visitante en el Mario Kempes, ya que su papá Juan, su hermano Juan Pablo y sus amigos estuvieron presentes en el estadio. Mientras que su mamá Silvina siguió las alternativas por TV. "Ellos me mandaban fotos del estadio en la previa y luego del partido recibí muchos mensajes de felicitaciones de mi novia, mis amigos y mi familia".

Mansilla estuvo a punto de emigrar a Talleres pero decidió quedarse en Central. "Fui de menor a mayor porque había arrancado el 2016 con una lesión. Pero el balance es positivo porque pude debutar como titular, firmar mi primer contrato y los partidos que jugué en Copa Santa Fe también ayudaron".

En 2013 fuiste campeón en 6ª con varios de los que jugaron contra Belgrano

A uno lo pone muy contento compartir un partido como el del domingo con mis compañeros de inferiores. Es una alegría inmensa. Además concentré con Alfani y pude disfrutar de jugar con Lo Celso en su último partido en Central.