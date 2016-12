Mañana no habrá colectivos desde las 4 y hasta las 12

Mañana, entre las 4 y las 12, no habrá colectivos. La medida forma parte de una protesta a nivel nacional que impulsa la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) con el objetivo de lograr una modificación en el impuesto a las Ganancias y afectará también todos los servicios de trenes y aviones, la recolección de basura y el suministro de combustible, entre otros rubros. No habrá tampoco transporte de carga, como movimiento de contenedores portuarios, ni flota marítima y fluvial operativa.

Durante esas horas, los choferes participarán de "asambleas informativas" en los lugares de trabajo. "Estas asambleas implican que en ese lapso no prestarán servicios los trabajadores, ya que se interiorizarán acerca de las negociaciones que se están llevando adelante para escuchar nuestros reclamos en las modificaciones al impuesto a las Ganancias, que hoy nos afectan sensiblemente", sostuvo el líder de la Catt, Juan Carlos Schmid.

El debate por ganancias atraviesa por estas horas a todos los sectores (ver página 23).

Juan Pablo Brey, de Aeronavegantes y secretario de Prensa de Catt, reconoció "la predisposición de los ministros de Trabajo y Transporte, Jorge Triaca y Guillermo Dietrich respectivamente, para encauzar el tema de Ganancias y lograr un acuerdo, pero hoy la discusión está en el Congreso".

Schmid, en tanto, puntualizó que mañana las asambleas se realizarán en terminales portuarias, de colectivos, aeropuertos y ferroviarias para advertir al Senado que la demanda del sector tiene que ser contemplada.

"El Congreso se tiene que poner los pantalones largos y los gobernadores dejarse de especular. No vamos a tolerar un año más con este impuesto distorsivo", advirtió el gramialista.

Asimismo, denunció que "el impuesto al salario no debería estar contemplado, porque además es violatorio del contrato electoral: todas las fuerzas políticas, no únicamente Macri, dijeron en su campaña que iban a eliminar este impuesto distorsivo. A un año de gobierno, esto no se ha tocado, y en forma desprolija, tarde y mal, se ha presentado al final del año", señaló.

Brey, en tanto, detalló que en las asambleas "se debatirán los dos proyectos y cuáles son los tres puntos que la Catt quiere incluir: deducciones de viáticos, feriados y horas extra".

"Venimos hace un año pidiéndole al gobierno que exima del impuesto a las Ganancias los viáticos, las horas extras y los feriados, ya que los trabajadores del transporte contamos con condiciones especiales, por eso es que también tenemos sueldos superiores al promedio", señaló Brey. La Catt nuclea a una veintena de sindicatos del transporte terrestre, aéreo, portuario, fluvial y marítimo.