Malasia devuelve a China una osa panda porque le resulta muy caro mantenerla

La osa panda Nuan Nuan dejará el lugar donde nació hace dos años, el zoo nacional de Malasia en Kuala Lumpur, y será devuelta a China porque su mantenimiento resulta demasiados costoso.

El ministro de Medio Ambiente malayo, Wan Junaidi, dijo, según el diario "The Star" (del miércoles), que en el lugar donde se encuentra actualmente el enorme panda no hay espacio suficiente. Se tendría que hacer una obra para ampliarlo y no hay dinero para ello. "La despedida será triste, pero creemos que será lo mejor para Nuan Nuan.

La osa panda se separará de sus padres el próximo mes y será trasladada a China, de donde proceden sus padres Xing Xing y Lian Liang, que fueron entregados en préstamo al Gobierno de Malasia en 2014. Nuan Nuan nació en agosto de hace dos años.

En total, la pareja de osos panda se quedarán diez años en el país. El ministro de Medio Ambiente malayo cifró los costes del mantenimiento de los panda en el zoo en unos 525.000 euros al año (unos 598.000 dólares).