Macri no da más plata y recibe palos

El presidente ratificó que el Estado se retira de Fútbol para Todos y Gámez le pegó duro

Armando Pérez, el titular de la Comisión Normalizadora, volvió ayer a la tarde a la AFA tras casi un mes luego de estar internado por un problema pulmonar. Y dicen que a la nochecita ya se quería volver al sanatorio. Es que una jornada del fútbol argentino no es para cualquiera. A la decisión del ascenso de no empezar el último fin de semana de enero (ver parte) se le sumó la ratificación de boca del presidente Mauricio Macri de que Fútbol para Todos es una sigla para el recuerdo, la ácida respuesta del titular de Vélez, Raúl Gámez, y el tembladeral en el que sigue inmerso el fútbol nuestro de cada día.

El presidente Macri no anduvo con medias tintas ayer y despachó munición gruesa. "El fútbol está en una crisis terminal, tal vez peor de lo que recibimos el país y sus dirigentes en lugar de encarar el tema siguen tratando de encontrar un atajo. En decisión avalada por la ciudadanía por aclamación, el Estado no participará más en la financiación del fútbol", aseguró.

En conferencia de prensa, el jefe de Estado sostuvo: "No vamos a participar más. No hay excepciones para nadie, así como tiene que pagar impuestos Milagro Sala también tienen que pagar los clubes y trabajar para que sus estadios sean seguros".

"Hace seis meses que lo tienen claro, así que espero que hayan previsto cómo van a seguir a partir de febrero", dijo sin hacer alusión al resarcimiento que reclaman los clubes por la rescisión del contrato de Fútbol para Todos.

La respuesta no se hizo esperar y fue Pistola Gámez el que disparó y tampoco anduvo con eufemismos. "Es un hijo de puta, un sinvergüenza, lo que hizo con el fútbol este tipo pedante, soberbio, basura del presidente de los argentinos no tiene perdón de Dios. Es una basura total, un tipo del que tenemos que tener mucho cuidado", lanzó el titular de Vélez visiblemente ofuscado.

"Es un cachivache total, que deje el fútbol, porque es una vergüenza la presión que está haciendo en los clubes para que seamos más pobres y él sacarse el gusto de que saquen más plata sus amigos, haciendo sociedades anónimas", insistió.

"Digo abiertamente que Vélez no le debe plata a la AFA, sino que es al contrario. Tenemos 34 millones de pesos y no nos pagaron mayo, junio, agosto, septiembre. No se de dónde sale esa información, o sí: es para debilitar a los clubes", abundó.

La B Nacional no arranca el 29

Los dirigentes de los clubes de la B Nacional anunciaron ayer que no reiniciarán el torneo el 29 de enero, tal como estaba pautado, y esperarán a resolver la deuda para retomar la actividad. Así lo señaló Daniel Ferreiro, vice de Nueva Chicago, en la puerta de la AFA. El dirigente reclamó que se abone la deuda que tiene la AFA con el ascenso. "Es imposible jugar así, la B Nacional es inviable. Si no podemos cobrar lo que se nos adeuda es imposible que la categoría arranque", sentenció Ferreiro.