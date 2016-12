Macri irá por una reforma tributaria

El presidente Mauricio Macri anticipó ayer que la reforma tributaria que impulsará el gobierno el año próximo revisará Ingresos Brutos, el impuesto al cheque, el nivel del IVA y los aportes patronales, entre otros tributos.

En ese sentido, el mandatario advirtió que "el impuesto al trabajo perjudica mucho", y aseguró que buscarán implementar "un sistema impositivo que favorezca más el desarrollo de nuevos empleos, en blanco".

"El impuesto al trabajo perjudica mucho, por algo tenemos casi la mitad de la población trabajando en negro, por eso hay muchas cosas para poner sobre la mesa, teniendo en cuenta que tenemos que seguir reduciendo el déficit fiscal, porque no es sostenible en el tiempo", remarcó en declaraciones a radio Nihuil de Mendoza.

Macri enfatizó en la necesidad de bajar el déficit de las cuentas del Estado ya que "no se puede tomar deuda eternamente", aunque reiteró que ese camino continuará "con gradualismo" para que "no sea tan traumático para los argentinos".

Además, anticipó que trabaja con el designado ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en "bajar un poco más" el déficit fiscal, proyectado en el presupuesto para el año próximo en 4,2 por ciento del PBI, ya que "el blanqueo ha sido espectacular, una demostración de confianza de muchos argentinos como no se vio antes".

"Sin aumentar el déficit, tenemos que ver si podemos tener un sistema impositivo que favorezca más el desarrollo de nuevos empleos, en blanco, para que cada argentino pueda sentirse cuidado con todas las leyes que protegen al trabajador", añadió Macri.

El jefe del Estado no aclaró como desde la Nación se va a impulsar un cambio en los Ingresos Brutos habida cuenta que este gravamen es de jurisdicción provincial.

En ese sentido, tampoco el primer mandatario arrojó luz sobre las consecuencias que provoca una reforma tributaria sobre el actual régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y de que manera afectan esos eventuales cambios a las finanzas provinciales.

Cómodo

Por otro lado, el presidente Mauricio Macri aseguró ayer que, tras cumplir un año en su función, siente que ya entiende "cómo es la tarea" y que empieza a estar "cómodo en el rol".

"Me pasé varios meses donde sentía que corría y no podía llegar; pero a fin de año sentí como un alivio, sentí como que se me acomodaron las cosas, sólo era el rol interno sino también el rol externo; eran todas pruebas nuevas, desafíos nuevos pero a fin de año siento que ya entiendo cómo es la tarea, me empiezo a sentir cómodo en el rol, más allá de que la exigencia no baje", expresó.

El presidente, quien se encuentra de vacaciones en el sur del país, afirmó además que necesita "tener un equilibrio, lograr dormir bien, tener tiempo para los afectos, para la reflexión" porque, remarcó, "la tarea es gigantesca".

"Cuando la responsabilidad es tanta, esta responsabilidad que me genera que tanta gente tenga esta esperanza que tiene hoy sobre el futuro, no hay sábado, no hay domingo, no hay vacaciones, lamentablemente. Pero me siento tan comprometido que no lo siento tan traumático, lo vivo como un momento único de mi vida, donde intento dar todo lo que tengo para dar, para que cada vez a más gente le vaya mejor", afirmó.

Por último, el presidente reiteró que considera que su primer año de gestión fue "sólo el comienzo de un largo camino", pero afirmó que "fue positivo, principalmente por el crecimiento del argentino promedio".

"Estoy muy orgulloso, siento que ha habido un nivel de maduración, de entendimiento de lo que significa este cambio que hemos emprendido, que no es un cambio económico, es un cambio cultural", añadió Macri.