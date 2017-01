Macri impulsa controles migratorios más duros y modificaciones a la edad de imputabilidad

El presidente Mauricio Macri defendió este mediodía la promovida reforma de control migratorio, al advertir que "no" permitirá que "el crimen siga eligiendo a la Argentina para venir a delinquir".

"Necesitamos articular con los demás países para saber quién es quién y no actuar después de que sucedió. Lo primero que tenemos que lograr es actuar preventivamente. En esa relación con otros países, poder decir: 'Señor, acá me informan que usted tiene estos antecedentes penales y, bueno, acá no es bienvenido'", argumentó Macri.

El primer mandatario, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada , enfatizó: "Yo soy hijo de inmigrantes y necesitamos seguir recibiendo gente que quiera construir esa Argentina que soñamos. Pero también por falta de acción no podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina como un lugar para venir a delinquir".

"Si alguno de los que vino nosotros lo condenamos, no podemos tardar 8 años en que ese trámite se termine (y poder expulsarlo), necesitamos herramientas para que lo hagamos en una semana; eso hace a la seguridad, a las cosas que suceden todos los días en la Argentina".

Código Penal Juvenil

"Hay un debate que se viene con el nuevo Código Penal y el Código Penal Juvenil, que va a ser muy interesante. Merecemos debatirlo porque nuestra tarea es darle tranquilidad a los argentinos, cuidar a la familia argentina. Y hoy, lamentablemente, por negación, por incapacidad o por negligencia, la Argentina se transformó en un país atractivo para el crimen", resaltó.

"Negarse a discutir cuáles pueden ser las mejores soluciones para empezar a resolver este problema sería un enorme error. Creo que son cosas razonables que otros países ya tienen", analizó.

"Tenemos que encontrar una solución. A mí, con lo que pasó con Brian (Aguinaco) y la solución que se le encontró, que seguramente era la posible, nos dejó con un sabor amargo a todos. Eso nos obliga a encontrar otras soluciones, otras herramientas", declaró el jefe de Estado.

En relación a la iniciativa oficial de bajar la edad de imputabilidad de los menores de edad, Macri recordó que ayer "hubo otro caso desafortunado, donde mataron a un abuelo". "Eso nos obliga a encontrar otras herramientas; no somos innovadores, el mundo ya avanzó hace rato en tener códigos penales juveniles; hay que evitar este avance de los niños como herramientas del crimen".