"Macri debe evaluar la renuncia de Bergman"

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, aseguró ayer que él no es quién "para pedirle la renuncia" al rabino Sergio Bergman como ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y que la tarea de "evaluar" su desempeño durante los graves incendios en esa provincia, en La Pampa y en el sur bonaerense, es competencia del presidente Mauricio Macri.

El ministro Bergman es duramente cuestionado porque estaba de vacaciones durante los incendios y cuando regresó y viajó hasta la localidad pampeana de La Adela, vinculó a los focos ígneos con "una profecía apocalíptica".

"No soy quién para pedir la renuncia de Bergman. Quien debe pedir la renuncia es el presidente de la República que es quien lo designó. Me parece que es él quien tiene que evaluar la situación", reveló.

"Sería injusto de mi parte", afirmó el mandatario de una de las provincias más afectadas por el siniestro, quien al ser consultado acerca de los pedidos para que Bergman dimita a su cargo.

En tanto, Weretilneck evitó cuestionar al presidente Mauricio Macri por no haberse presentado físicamente ni él ni el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en las zonas damnificadas.

"El Estado tiene sus estructuras burocráticas y sus líderes en cada lugar. Con (el ministro del Interior, Rogelio) Frigerio este tema lo he seguido de cerca. También con el ministro de Agricultura. No quiero defender a nadie porque no soy integrante de Cambiemos, pero hay muchos funcionarios por debajo de Macri que estuvieron a disposición para ayudar", aseguró.

Y precisó que recibió "llamados" de funcionarios del gobierno, "poniéndose a disposición", a la vez que aclaró que él en ningún momento había "solicitado ayuda ni pedido nada" dado que considera que "la provincia puede hacer frente" a la reconstrucción por los daños ocasionados.