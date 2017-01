Macri afirmó que el desarrollo de Vaca Muerta va a generar "una revolución de empleo"

"Vaca Muerta nunca se pudo desarrollar. Es algo de gran escala, cuyo desarrollo puede revertir un proceso que todavía cuesta entender porqué no sucedió", enfatizó el jefe de Estado.

A su vez, el presidente afirmó que el desarrollo de Vaca Muerta "va a generar una revolución de empleo" que, confió, "no tenemos dimensión de lo que puede llegar a pasar" porque "esto es un enorme desafío para todos los argentinos".

Durante un acto en la Casa Rosada, Macri destacó el esfuerzo "compartido" de las partes por el cual la provincia de Neuquén "se comprometió a no poner gravámenes nuevos" en tanto que la Nación dijo que hará su aporte "en el desarrollo de infraestructura" después de años en los que "se confundió gastar con invertir".

El mandatario aseguró hoy que hay un compromiso de inversiones para el yacimiento de Vaca Muerta por "5.000 millones de dólares para este primer año", al anunciar la firma de un acuerdo para la explotación de gas y petrólero no convencional en la zona.

El presidente Mauricio Macri destacó hoy que el acuerdo que lograron la Nación, las provincias, los empresarios petroleros y los trabajadores del sector, para agilizar inversiones en el yacimiento Vaca Muerta, implica el "comienzo de una etapa del desarrollo de nuestra energía no convencional". Y destacó que "va a generar una revolución de empleo".

"Se abre una etapa de futuro para la energía del país. Sin energía no se crece como país, no hay desarrollo y no vamos a poder reducir la pobreza", advirtió el jefe de Estado.

Al encabezar la firma de acuerdos para impulsar el desarrollo del yacimiento Vaca Muerta, Macri señaló: "Hoy cambiamos el futuro de la energía en nuestro país".