Luis Novaresio inicia un nuevo ciclo en televisión con la entrevista como estrella

Periodista de alma y carrera, un gran profesional sin lugar a duda es Luis Novaresio. El conductor de la primera mañana de La red y de Debo Decir, los domingos por América TV, se prepara para debutar con un nuevo programa.

Desde el próximo lunes se viene "Luis Novaresio Entrevista" a las 23 por la señal de noticias A24.

El periodista contó cómo será este nuevo ciclo: "Es una entrevista única, mano a mano, con distintos personajes. Ahora arrancaremos con políticos porque estamos a días de las elecciones, pero la idea es entrevistar a todo el mundo que quiera contarnos algo y lo que nosotros creamos que sea interesante para que nos cuente".

Y destacó: "Serán entrevistas clásicas, no habrá historias de vida. Será pregunta, repuestas y repreguntas".

Al ser consultado sobre quiénes serán los primeros invitados, señaló: "Todavía no se puede saber quiénes serán los primeros entrevistadas y si yo cuento ahora y después no viene porque no quiere dar notas, lo van a buscar para hacerle notas".

Hace unos días, Luis le realizó la primera entrevista a Cristina Kirchner, que tuvo una gran repercusión en los medios. "Con el paso del tiempo fui ganando mayor convicción de lo que habíamos hecho era lo que queríamos y que salió muy bien. Cuando plantemos la posibilidad de entrevistarla era esto lo que vamos hacer ahora, una entrevista sin peleas, debates y ni siquiera una nota valorativa. Era recurrir al viejo oficio, que me parece que los periodistas deberíamos recurrir más seguido, a eso de la pregunta y repregunta dejando de lado la valoración al televidente. Estoy muy conforme con el resultado", indicó con respecto al resultado de la nota.





