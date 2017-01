Luego de las acusaciones por violencia de género, Sábat le contestó a Cristina Kirchner

El texto, publicado en la edición digital del diario Clarín, dice:

"Durante muchos largos años me he ocupado de representar a varones y mujeres, todo dentro de mis obvias limitaciones y con suertes varias. De acuerdo con la información del día, me ha tocado dibujar a Billie Holiday y Alicia Moreau de Justo; a Tita Merello y a Frida Kahlo. Las reacciones de los lectores siempre han sido desiguales, pero en ningún caso, hasta ahora, se me acusó de abusar, opinar o atacar de manera canallesca al sexo femenino.