Lucas Bernardi habló de todo en su presentación como director técnico de Godoy Cruz

Lucas Bernardi ya se instaló en el mundo Godoy Cruz. Hoy fue presentado oficialmente como director ténico del equipo mendocino en una conferencia de prensa en la que destacó el desafío de dirigir un equipo que jugará la Libertadores. Estuvo acompañado por el presidente del Tomba José Mansur.

El rosario, que demoró su vuelo para poder estar presente en el ida y vuelta con los periodistas, habló de todo: como se dio su llegada al Expreso, Copa Libertadores y torneo de Primera, refuerzos, inferiores y proceso anterior entre otros conceptos.

La llegada del exDT de Newell's y Arsenal generó gran expectación entre los hinchas de Godoy Cruz. La manera de trabajar de Bernardi aún es una incógnita y remplazar a un apreciado Gallego Méndez no será tarea fácil.

Poco antes de instalarse en Rosario, para regresar cerca del 5 de enero para darle inicio a la pretemporada, el flamante DT bodeguero habló de todo y empezó a mostrar algunas de sus facetas en cuanto a su manera de pensar, dentro y fuera del campo de juego.



lucas1.jpg

- ¿Lucas, cuáles fueron los motivos que te llevaron a tomar la conducción técnica de Godoy Cruz?

- Ya nos conocíamos desde hace un tiempo y habíamos hablado de esta posibilidad. Eso favoreció la situación, no nos teníamos que conocer. La chance de venir a trabajar a un lugar que te presenta cosas muy buenas, con perspectivas e ideas a futuro, con constante crecimiento y que siempre apunta para adelante, no había mucho para pensar, había que decidirse nomás.



-¿Qué tal los equipos que le tocaron a Godoy Cruz en la Copa Libertadores?

-Hoy por hoy es difícil decir si es una zona sencilla o complicada. Por sobre todas las cosas hay que empezar bien la pretemporada en función de lo que queramos hacer. Sabemos que lo más importante que tiene el club en este momento es el torneo. Necesitamos la continuidad de resultados en ese lugar por el futuro de la institución, y observar la Copa Libertadores como algo que tenemos que competir de la mejor manera, que tenemos que crecer. Nos tocó un grupo donde nos permite competir, que creo que es lo más importante.

-¿Se puede hablar de refuerzos refuerzos?

-Es algo que hablaremos y llevaremos adelante a medida que pasen los días

-¿Cómo se maneja tener una corta experiencia como DT y la responsabilidad de dirigir a Godoy Cruz en la Copa Libertadores?

-Fueron dos etapas distintas. He aprendido mucho sobre las relaciones humanas, eso es lo que más me ha llevado este tiempo. Hoy por hoy los entrenadores dependemos mucho de esas relaciones. Más allá de lo futbolístico, la construcción de grupo y llevar adelante una idea a través de los futbolistas es lo principal. Cada uno con su manera pero me parece que en el futuro la base de los entrenadores pasará por la conexión que tengan con los futbolistas. Eso es lo que he aprendido. En lo futbolístico más aprendiendo constantemente

-¿Cómo estará conformado el cuerpo técnico?

-Están resueltos, pero me gustaría primero charlar con ellos. Vine a Mendoza y la confirmación está. Prácticamente son los mismos que participaron de Arsenal.

-Visitaste apenas llegaste el predio de Coquimbito.. ¿Qué te pareció?

Sinceramente es un lugar de nivel y calidad que pocos equipos argentinos tienen. Es el esfuerzo y crecimiento que han hecho todos estos años. La idea de poder participar de un proyecto que llevan adelante hace mucho tiempo es darle continuidad. Aprovechar ese lugar porque es muy bueno. Te ofrece muchas cosas, muchas facilidades para un cuerpo técnico, la tranquilidad del lugar. Es un orgullo que deben tener todos los hinchas, aunque no lo vean.



-Venís con una idea de juego definida... ¿te adaptarás a las características de los jugadores? ¿Irás cambiando?

-Básicamente me gusta jugar de una manera y después hay que ver en función de los momentos de los futbolistas. Es un todo. Las ideas están. Me gusta jugar al fútbol, que es lo principal, intentar jugar bien, que es algo para nada fácil hoy en día en el fútbol argentino. Trataremos de consolidar una idea.

- ¿Qué pensas sobre el Godoy Cruz que dejó el Gallego Méndez, con su esquema táctico y manera de jugar?

-Cada proceso es distinto y es muy difícil hablar de procesos anteriores. Felicitarlos porque hoy nos permite a nosotros poder participar de la Copa Libertadores. Nosotros aprovecharemos todo lo bueno y darle nuestra idea a lo que ha dejado el Gallego.

La pretemporada

"En principios vamos a hacerla acá en Mendoza. Es muy difícil moverse de este lugar por las características del complejo. Es difícil encontrar algo así para una pretemporada. La idea es ir a Buenos Aires a jugar algunos amistosos. Tenemos algunos confirmados".

La importancia de las inferiores

"El club le da importancia porque tienen un valor de desarrollo a futuro importante. Es algo a lo que los clubes deber apuntar porque es genuino. Nos haremos cargo de la Reserva también. Es mucho más complejo de manejar sólo la Primera. Pero me gusta y el club me da la posibilidad de llevarlo adelante. Ya hablamos con el Gato Oldrá para trabajar de la mejor manera posible y que los jugadores tengan una chance de jugar en Primera"

José Mansur y la llegada de Lucas Bernardi

"Con Lucas tuve la posibilidad de juntarme en dos ocasiones y teníamos la idea de poder traerlo. Lo conocemos desde el punto de vista humano y lo que piensa de lo deportivo. Para poder continuar con la línea que hemos tenido en este último tiempo, creo que es una decisión acertada poder contar con sus servicios. Tenemos ideas mancomunadas, esa es la realidad".