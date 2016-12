Los venezolanos reaccionan ante la falta de efectivo

En varias ciudades de Venezuela continuaron ayer las protestas y se generaron diversos incidentes de violencia por las molestias provocadas por el retiro de circulación del billete de mayor valor en el país y el retraso en la salida del nuevo papel moneda. Las manifestaciones volvieron a estallar en las regiones de Bolívar, Táchira y Zulia, en respuesta al retiro compulsivo de los billetes de 100 bolívares, lo que provocó la violenta reacción ciudadana.

Los venezolanos tienen un plazo de cinco días para depositar o canjear en el Banco Central de Venezuela (BCV) el papel moneda, que desde el viernes último perdió su valor por un decreto Ejecutivo. "Cuando me dijeron que el presidente solo dio cinco días y que ya no iban a recibir más dinero en los bancos casi me dio un infarto", cuenta Bismary, quien dijo haber llegado a Caracas en un autobús que el gobierno dispuso para trasladar a quienes acuden como todos los sábados a las marchas gubernamentales. La angustia y la rabia contenida de esta madre soltera comenzaba a aflorar. Tenía a su hija de 9 años tomada de la mano y, contra su pecho, un bolso escolar donde llevaba el único dinero que tiene y espera cambiar.

Mientras, en la región sureña de Bolívar, el alcalde del municipio de Sifontes, Carlos Chancellor, declaró la zona en emergencia, luego de que los asaltos y saqueos a los comercios dejaron cuatro muertos y varios heridos, según dijeron las autoridades. Ayer se retomaron las protestas, luego de que los comerciantes se negaran a aceptar billetes de 100.

Chancellor dijo que los comerciantes fueron los más perjudicados ante las medidas económicas aplicadas por el gobierno, que "causaron pánico y zozobra en toda la población y pérdidas multimillonarias en el comercio local". El diputado opositor Américo De Gracia señaló que ayer la localidad de El Callao y otras cercanas fueron militarizadas.

Las manifestaciones también se repitieron en el Estado occidental de Zulia, en cuya capital, Maracaibo, está la otra sede del BCV, después de la de Caracas, donde se pueden depositar los billetes. En Maracaibo hubo focos de violencia y saqueos, con ciudadanos denunciando que el BCV no quería canjear los billetes sin valor por otros que siguen en vigencia: de 2, 5, 10, 20 y 50 bolívares. En la localidad de Guasdualito, en la región sureña de Apure, un grupo de revoltosos asaltó e incendió una sucursal del Banco de Venezuela, de la red de banca pública, en la noche del viernes. Testigos dijeron que los manifestantes sacaron los billetes de 100 y les prendieron fuego.

El presidente Nicolás Maduro lamentó lo ocurrido en Guasdualito y vinculó los actos vandálicos con dirigentes de la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD). "Lamentamos algunas acciones violentas que se dieron en algunos lugares del país, sobre todo en zonas fronterizas con Colombia. Ya se activaron todos los órganos de investigación y se identificaron las personas. Pido que se eleven los niveles de seguridad y que no se produzcan más actos de violencia", dijo.

Nuevas remesas

El mandatario agregó que a partir de hoy comenzarán a llegar a los bancos las remesas de billetes de 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 bolívares, que estarán más adaptados a la economía inflacionaria.

La MUD dijo que el gobierno creó un caos económico al apropiarse del dinero de los venezolanos. Señaló que las medidas terminaron produciendo una "situación de profundo malestar que se expresó en protestas populares espontáneas". El chavismo informó que las taquillas del BCV en Caracas y Maracaibo trabajarán las 24 horas para agilizar el proceso que finaliza el 20 de diciembre. La dirigente opositora María Corina Machado pidió una sesión urgente de la Asamblea Nacional para analizar las medidas del gobierno.