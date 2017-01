Los supermercados volvieron a abrir, pero no se llenaron de clientes

Después de seis meses de vigencia de la ley de descanso dominical, ayer fue el primer día que las cadenas de supermercados Coto, Carrefour y Jumbo pudieron volver a abrir sus puertas un domingo. Esto, después de que una resolución de la Justicia rosarina declarara inconstitucional la ley provincial y la ordenanza municipal que obligaba a los grandes comercios a cerrar sus puertas los domingos y algunos feriados. Las sucursales del centro fueron las que menos clientes vieron pasar, pero las que funcionan en los dos shoppings registraron largas colas en las cajas.

En total, los supermercados alcanzados por la normativa son 41. Los que ayer abrieron sus puertas amparados por resoluciones de la Justicia rosarina fueron doce: cinco sucursales de Coto, cinco de Carrefour y dos de la cadena Cencosud, que abarca a las firmas Easy y Jumbo, que funcionan en el Portal Rosario. Algunas empresas que no fueron alcanzadas por la resolución también iniciaron acciones legales al entender que la competencia no era leal si la normativa no rige para todos por igual; pero expresaron que esperarán hasta el domingo próximo para abrir sus puertas.

Así las cosas, ayer las sucursales que atendieron al público un domingo después de seis meses, se encontraron con realidades distintas. Si bien las empresas estructuraron los horarios de sus empleados para tener a la mayoría activos (ver aparte), en los locales del centro la clientela era escasa y había sólo un puñado de cajas habilitadas. El Carrefour de Pueyrredón al 700, donde de 16 cajas había sólo 4 en funcionamiento. O el Coto de Urquiza al 1600, donde estaban activas 4 de 14.

Sin embargo, la realidad de los supermercados que funcionan dentro de los shoppings fue otra. En el Coto del Alto Rosario las colas para pagar eran largas. En el Jumbo del Portal había muchas cajas habilitadas pero no había que esperar mucho tiempo para pagar porque, en general, los clientes hicieron compras chicas. "No sabíamos que el super iba a estar abierto. Vinimos al shopping porque llovía y aprovechamos", contó una de las personas que esperaba para pagar. En el Easy, firma dedicada a la venta de materiales para la construcción, que también había sido alcanzada por la normativa, la clientela era numerosa.

La normativa

La ley provincial Nº 13.441, que prohibe que los supermercados que superen los 1.200 metros cuadrados abran sus puertas los domingos, y la ordenanza municipal Nº 9.516, entraron en vigencia en Rosario el 3 de julio de 2016. A partir de ese día, los supermercados debieron cerrar sus puertas un día a la semana. Y si bien Coto y Jumbo infringieron esa reglamentación en su debut y fueron multados, el fin de semana siguiente el acatamiento fue total y 41 locales permanecieron con las persianas bajas.

Desde ese momento, la normativa entró en una batalla judicial tras reiterados pedidos de los dueños de supermercados locales, nacionales e internacionales que desparramaron en distintos fueros pedidos de inconstitucionalidad y recursos de amparo que les permitieran funcionar siete días a la semana.

Carrefour y Coto presentaron medidas cautelares que recayeron en el juzgado Civil y Comercial Nº 2, a cargo de la magistrada Julieta Gentile, quien rechazó lo solicitado. Los representantes legales de las empresas apelaron la resolución. El 26 de noviembre último la Sala III de la Cámara dio a conocer su resolución: declaraba la inconstitucionalidad de la ley y la ordenanza y hacía lugar a los amparos.

Luego, la titular del juzgado Civil y Comercial Nº 4, Silvia Cicuto hizo lugar a un amparo presentado por Jumbo en este mismo sentido.

La semana pasada, la provincia y el municipio solicitaron la apertura de la feria judicial para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el fallo de la Cámara. El gobernador Lifschitz los había adelantado: "Vamos a hacer valer una norma que está en plena vigencia".