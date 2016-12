Los superhéroes unen sus poderes para enfrentar a los aliens

La señal Warner Channel pondrá en pantalla hoy un inédito entrecruzamiento de sus series "Supergirl", "Arrow", "Flash" y "DC's Legends of Tomorrow", cuando los superhéroes de estos shows televisivos unan sus fuerzas desde las 22 para enfrentar un ataque extraterrestre que amenaza al planeta en el especial "Invasion!", que tendrá tres horas de duración.

Se trata de lo que el canal propiedad del grupo Turner promociona como "Supernoche de Crossovers", expresión de habla inglesa sin traducción literal al español que hace referencia a la interrelación, a menudo con fines más de marketing que de desarrollo argumental, de diferentes personajes e historias en un mismo universo narrativo. Esta práctica tiene antecedentes en otras series de TV, en el cine, en los videojuegos y por supuesto en el cómic, origen de las historias de superhéroes.

"Con «Invasion!», este año tenemos por lejos el crossover más ambicioso que jamás hayamos hecho. Es una gran historia en tres partes, que también nos trae a Supergirl, para así relacionar los cuatro shows. Es casi como una película", expresó a la prensa el productor ejecutivo de "Arrow" y "DC's Legends?", Marc Guggenheim.

El crossover de las figuras clase B de las ficciones de DC es sólo una más de las expresiones en las que en los últimos años se manifiesta la omnipresencia de los representantes del bien con superpoderes.

Ni el fenómeno parece estar cerca de encontrar su límite ni los fanáticos dan muestras de agotamiento: sólo el año que viene llegan al cine provenientes de la factoría Marvel "Logan", "Guardianes de la Galaxia: Volumen 2", el relanzamiento de la franquicia de "Spiderman" y "Thor: Ragnarok"; mientras que por parte de DC arriban "Wonder Woman" y "La Liga de la Justicia". Además, tendrán su estreno "Legión" e "Inhumans" por la TV, y "Iron Fist", "The Defenders" y "The Punisher" por Netflix, todos basados en personajes de los cómics de Marvel.

La razón para esa aparente sobre explotación del género superhéroe puede tal vez encontrarse en que éste se ha convertido en "la gallina de los huevos de oro" para la industria del entretenimiento, ya que no sólo el cine y la TV se benefician sino que el fenómeno se multiplica y retroalimenta con la venta de cómics, videojuegos y juguetes.

Según las estadísticas proporcionadas por Box Office Mojo, desde el lanzamiento en 2008 del "Iron Man", sólo los filmes que integran el universo de "Los Vengadores" reportaron en la taquilla ingresos por más de 10.800 millones de dólares en todo el mundo.

Las productoras abrevan en el abundante material dejado por las historietas y novelas gráficas, y planifican estrenos con varios años de anticipación.

En ese sentido, tanto el equipo liderado por Superchica como la versión más taquillera de DC que llegará al cine a fin de año próximo, con Superman, Batman, Flash, Mujer Maravilla y Aquaman, buscan alcanzar el éxito antes mencionado de "Los Vengadores" de Marvel.

todos juntos. La legión de superhéroes en un nuevo show.