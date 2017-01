Los sonidos de la nueva era

¿Qué depara este 2017 desde el punto de vista musical? En principio, el 2016 dejó un sabor amargo: fue una alegría la salida de discos fundamentales como "A moon shaped pool", de Radiohead, y "Blue & Lonesome", de The Rolling Stones, pero, al mismo tiempo, hubo que lamentar la pérdida de artistas que marcaron el siglo XX. Fue el caso de David Bowie, quien falleció dos días después de publicar su disco "Blackstar", y Leonard Cohen, quien murió a los 82 años y un mes después de dar a conocer su álbum "You Want it Darker".

Además, el año que pasó dejó algunos números en baja: se vendieron sólo 50 millones de discos, venta que venía en caída desde el 2015. Ganaron lugar las plataformas digitales, que desplazaron al objeto disco ya que las costumbres a la hora de escuchar música han cambiado hace tiempo. El streaming fue la principal fuente de ingresos para las discográficas, superando la venta en soporte físico. Spotify, Apple Music y Deezer fueron los elegidos a la hora de reproducir música y vender, tanto sencillos como álbumes enteros, todo en Internet.

Sin embargo, este 2017 no es para desesperar ya que grandes artistas preparan nuevos discos. Pero será muy importante hacerse una cuenta en cualquiera de esas plataformas digitales, porque allí es donde habitan los adelantos musicales.

Revistas especializadas ya notician avances y los artistas anuncian en las redes sociales que están preparando nuevo material. El año que viene es esperanzador para los fanáticos de la música. Bruce Springsteen, Beck y Roger Waters son los más esperados, aún con fecha de salida no definida, tampoco título del disco. Teniendo en cuenta lo anterior, a nivel internacional estos son algunos de los discos que darán que hablar en este 2017.

•U2, "Songs of experience". (Fecha de salida: a definir). La banda liderada por Bono anunció al sucesor de "Songs of Inocence" (2014). Pero la fecha de salida está demorada: los irlandeses se pronunciaron ante la elección de Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos y decidieron parar la pelota. "Tenemos que darnos un momento para pensar en este disco y sobre cómo se relaciona con lo que está pasando en el mundo", dijo The Edge.

•Depeche Mode, "Spirit". (Fecha de salida: otoño 2017). A cuatro años de distancia de su anterior material "Delta Machine", Dave Gahan contó que serán doce las nuevas canciones. La banda anunció presentación con un show el 5 de mayo en Estocolmo, el "Global Spirit tour". ¿Llegarán hasta la Argentina?

•Deep Purple, "Infinite". (Fecha de salida: 7 de abril). Estos clásicos del rock tienen nuevo disco y nueva gira mundial llamada "Long goodbye tour". Sin descanso, ya suena on-line un adelanto de los británicos que la rompe, el tema "Time for bedlam".

•Arcade Fire, sin título. (Fecha de salida: a definir). El grupo que lleva el estandarte indie anunció nuevo material y será el quinto de los canadienses. Es el sucesor de "Reflektor", del 2013.

•Gorillaz, sin título. (Fecha de salida: a definir). La banda en dibujos animados que Damon Albarn craneó allá por inicios del siglo XXI tuvo un éxito mundial y temas como "Clint Eastwood" o "Feel Good inc." ya son clásicos del pop rock en inglés. El disco todavía no tiene nombre pero Albarn anunció su salida para antes de fin de año.

•The Flamming Lips, "Oczy Mlody" (Fecha de salida: 13 de enero). La banda de Oklahoma renueva su rock psicodélico.

El turno de las chicas

La legendaria Debbie Harry y su grupo Blondie están preparando nuevo disco, con jóvenes colaboradores como Sia, Albert Hammond Jr y Johnny Marr. La siempre colorida Katy Perry anunció en Twitter que está en estudio componiendo y que su nuevo álbum será "políticamente más recargado". Taylor Swift está explorando nuevo sonido urbano y tal vez con su nuevo material se aleje del pop teen en este 2017.

La islandesa Bjork también trabaja en un nuevo álbum y Lady Gaga llegaría con un disco titulado "Revanice". Nelly Furtado anunció disco para el ultimo día de marzo, llamado "The ride". Pero no todo en 2017 será en inglés. La colombiana Shakira prepara nuevo material y será en español, tal vez debido al éxito que tuvo con la "Bicicleta" junto a Carlos Vives y "Chantaje" con Maluma.

Inspiración rosarina: del funk de Dani Pérez al jazz de Pogonza

En Rosario la producción discográfica tuvo un fructífero 2016, entre numerosos lanzamientos y variados estilos que van del electro pop a la canción latinoamericana, de bandas nuevas y otras que ya tienen un espacio ganado hace años. Y para este 2017 se esperan novedades que darán que hablar en la escena local.

De Audio Buró como estudio, a cargo del músico y productor rosarino Dani Pérez (foto), este año se espera la edición del nuevo disco de Degradé, aún sin nombre. Audio Buró LABEL por su parte edita el nuevo disco de Sucesores de la Bestia llamado "4:59 AM Club" y se editará en vinilo. Se suma al trabajo de Pérez el primer disco de Ovnitorrincos, agrupación liderada por Andrés Abramowski (ex Regreso del Coelacanto). Cabe destacar que tanto Degradé como los Sucesores cumplieron más de veinte años en los escenarios rosarinos. En tanto, Fluido, la banda de new metal, con más de una década de vida, completará su disco "Umbral", editado en tres volúmenes y del que ya está disponible el primero en plataformas digitales.

De Polvo Bureau saldrá el segundo álbum de la banda de crossover Korben Dallas y se editará el primer disco de la joven agrupación Camperas, y el esperado segundo disco de Chimo, el sucesor del celebrado "Manantial" (2015).

Destacada es la tarea de la Editorial Municipal de Rosario, creada en 1992. En enero verán la luz los volúmenes 14 y 15 de las "Obras completas para piano de Muzio Clementi", con la dirección de Aldo Antognazzi. El plan es editar durante 2017 también otros cuatro volúmenes más de la serie.

En febrero llegará "Círculos abiertos", de Leandro Maseroni, quien resultó ganador del primer llamado del Programa de Coproducciones Discográficas 2016 de EMR. Con sólo un mes de vida, en diciembre pasado salió "Días de Fuerza" de la banda de rock -pop Alucinaria, ganadores del mismo concurso. En marzo será el turno de "Estamos todos listos", de Omar Pogonza, histórico baterista rosarino y que se viene con una formación de músicos a puro jazz.

Luego vendrán los dos discos surgidos del segundo llamado del Programa de Coproducciones Discográficas 2016: "¿Qué es el laberinto?" del grupo Los Cuentos de la Buena Pipa, con su rock experimental y psicodelia cumbiera. De Tiago Galíndez & Los Pájaros se editará "Todo lo real", con canciones originales que recorren diversos estilos ligados al rock, al country, el pop y el jazz. Además, la Editorial Municipal de Rosario continuará con las dos llamadas anuales del Programa de Coproducciones, en abril y agosto.

Una que sepamos todos: de Sabina a Charly

En habla hispana, Joaquín Sabina es una de las novedades de este 2017. "Lo niego todo" es el nombre del nuevo disco, que en su página web anuncia salida para marzo y para finales de este mes saldrá el primer single homónimo. "Voy a juntarme con un jovenzuelo que me gusta mucho, a ver si renovamos el aire", dijo Sabina. El músico en cuestión es Leiva y aportará un sonido más actual.

Juanes tuvo un excelente 2016 y hasta tocó en la ceremonia de los premios Nobel. Este año mostrará lo que ya viene realizando: "Mis planes son amarte", nuevo disco visual del que ya salió un adelanto con el videoclip "Fuego". Por otra parte, desde el 2 de enero ya se puede escuchar "Futuro", sencillo de los mexicanos Café Tacvba y que formará parte de un disco a estrenar en 2017.

La Mississipi vuelve con su rock blusero y el disco que está por salir tiene nombre: "Criollo". Ya salieron tres temas en formato EP y son todos temas nuevos, de lo que será un disco bien rutero. Por su parte, Attaque 77 llegará en abril con "Triángulo de fuerza". Y Charly García, repuesto de sus problemas de salud, aprovechó este tiempo para continuar trabajando en su próximo disco de estudio, del que aún no pudo escucharse ningún adelanto.