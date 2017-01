Los relatos infantiles revisitados en clave de humor e ironía

La actriz Silvina Santandrea vuelve a escena con "Puro cuento", un unipersonal en el que reversiona con humor los cuentos clásicos infantiles. Estrenado en 2002, Santandrea destacó la vigencia de este espectáculo por el cual recibió el premio Estrella de Mar en 2004 en la categoría Actriz Revelación y que se verá hoy, a las 22, en Valdovina Concert (Bulevar Oroño 1307).

Protagonista de distintos trabajos, tanto unipersonales o grupales, en drama o en comedia, Santandrea explicó porqué eligió "Puro cuento". "Es un espectáculo que me satisface mucho hacer. Porque me gusta, me divierto y me ha dado muchas satisfacciones. Me pareció muy interesante recuperar a estos personajes que siguen vigentes desde el 2002", explicó.

Santandrea consideró que su estilo de humor, tanto en este como en otros shows suyos, apunta tanto a la sorpresa como a la reflexión: "Provocador, crítico, con un sentido inesperado, cuestionador y refrescante, un juego de palabras con sentidos y contrasentidos", definió como su sello personal. "El objetivo -añadió- es crear espacios de encuentro con el otro con personajes que transgreden las reglas sociales, ubicando también en la escena situaciones de injusticia a los que nos vemos sometidos como seres humanos. Todo esto enmascarado en relatos cómicos, irónicos y picarescos".

De la amplia literatura infantil, Santandrea eligió los clásicos y contó el enfoque que le dio a cada uno. "«La Bella Durmiente del Bosque», que se queja de todo lo que se perdió por dormir durante cien años. Haciendo un paralelo con estos tiempos que corren en los que el día a día nos ofrece escenarios poco propicios para el disfrute de todo lo disfrutable. También está el «Hada Patricia del Bosque» con su varita mágica cual tarjeta de crédito. De golpe tengo lo que deseo. Pero, ¿a qué precio?... en representación de los actuales agentes revolucionarios en el ascenso de las clases sociales. Dice este hada perfeccionada: «Otros pelean por la igualdad de clases. Yo elijo a uno del montón y le hago subir de golpe y porrazo», en alusión a los programas televisivos que venden la ilusión de la fortuna o la fama. Y «Caperucita Roja», alias Ponchito Rojo. Va por otro camino, no el marcado por los mandatos sociales. Sería un emergente social, con otra mirada, otro sexo, otras formas de ver las cosas. Puede ver las cosas desde otro lado y darle un sentido nuevo a la realidad.

—¿Por qué estas versiones son sólo para adultos?

—Si hay algo que todos los adultos tenemos en común, es el conocimiento y la instrucción de los cuentos que nos han transmitido. Esos mismos cuentos que acunaron nuestra infancia, la de nuestros padres y abuelos. Aquellos cuentos que siguen reproduciendo modelos inalcanzables, injustos e irreales.